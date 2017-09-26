Beşiktaş - Leipzig maçı canlı yayın | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı!

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig ile karşılaşıyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

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— HT Spor (@HTSpor) September 26, 2017

BEŞİKTAŞ - LEIPZIG

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21:45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Sergei Karasev

BEŞİKTAŞ: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Babel, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Necip, Tolgay, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo

TD: ŞENOL GÜNEŞ

RB LEIPZIG: Gulacsi, Ilsanker, Orban, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Keita, Demme, Forsberg, Werner, Augustin

YEDEKLER: Mvogo, Berbardo, Poulsen, Klostermann, Bruma, Laimer, Kampl

TD: RALPH HASENHÜTTL

G GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 2 3 Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1 Leipzig 1 0 1 0 1 1 0 1 Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0

ŞENOL GÜNEŞ Her şey varsayım. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şu an için bir hesabımız yok. Maçı kaybetsek de alsak da hiçbir şeyin garantisi yok. Kazanırsak grupta ilk ikiye girmek için avantaj olur. Kimin daha güçlü veya güçsüz olduğunu zaman gösterecek. Geride kalan 2 sezonda gruptaki son maçlarda kaybettik. Tek mağlubiyetlerle kaybettik. Çıkmayı garantileyebilmek için sahamızdaki maçları kazanmalıyız.

KARTAL İLK PEŞİNDE

Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak. Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.

DERBİ MAÇTAN STRESLİ ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçların etkisini Leipzig karşısında atmaya çalışacak. Sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ayrıca Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Derbi mücadelesinde ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de hakem Ali Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.

LEIPZIG LİGDEKİ SON MAÇINI KAZANDI

RB Leipzig Bundesliga'da son oynadığı maçtan 3 puan almasını bildi. 28'de Jean Kevin Augustin ve 67'de Timo Werner'in golleriyle Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup eden RB Leipzig, Bundesliga'da 10 puanla 6. sırada yer alıyor.

RALPH HASENHÜTTL Biz genç bir takımız. Beşiktaş hızlı ve etkili oynuyor. Bu seviyede herkes hızlı oynamak zorunda yoksa Şampiyonlar Ligi'nde tutunamaz. Kompakt oynamamız, alan daraltmamız ve bire bir yakalanmamamız lazım. Defansif oyunda yardımlaşmamız önemli. Quaresma ve Babel'in kanatlarda etkin olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ın hücum anlamında zengin olduğunun farkındayız. Hibrit çim oyunumuzu olumlu anlamda etkileyebilir.

Beşiktaş, son dönemdeki başarılı iç saha performansıyla dikkati çekiyor. Geride kalan 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 9 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki 17 maçta 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son olarak Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk etti. İlk karşılaşmada 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede uzatma sonunda rakibine 2-1 üstünlük kurunca, tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 geride kalınca üst tura yükselen ekip Olympique Lyon oldu. Beşiktaş'ın son 17 maçtaki iç saha performansı şöyle:

Maç Organizasyon Sonuç Olympique Lyon Avrupa Ligi 2-1 (p. 6-7) Olympiakos Avrupa Ligi 4-1 Hapoel Beer-Sheva Avrupa Ligi 2-1 Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3 Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1 Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1 Skenderbeu Avrupa Ligi 2-0 Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi 1-1 Sporting Lizbon Avrupa Ligi 1-1 Club Brugge Avrupa Ligi 1-3 Liverpool Avrupa Ligi 1-0 (p. 5-4) Tottenham Avrupa Ligi 1-0 Partizan Avrupa Ligi 2-1 Asteras Avrupa Ligi 1-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi ön eleme 0-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi ön eleme 3-1 Tromsö Avrupa Ligi 2-0

GÜNEL İLE İÇ SAHADA YENİLGİ YOK! Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde, geride kalan 2 sezonda Avrupa'da rakiplerini 9 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 4'ünü kazanırken, 5 maç beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine karşı son 3 maçı kazanmasını bildi. Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Dolmabahçe'deki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise bu stadında üst üste 3 maçı kazandı. Vodafone Park'ta 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Beşiktaş, Dinamo Kiev ve Napoli maçlarından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu statta ilk yarısını 3-0 geride kapadığı Benfica karşılaşmasını ise 3-3 eşitlikle tamamladı. Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki sonraki karşılaşmalarında Olympiakos'u 4-1 ve Olympique Lyon'u 2-1 yendi.

İÇ SAHADA 99. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 99. iç saha maçını Leipzig ile yapacak. Bu maçlarda rakiplerine 51 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

AVRUPA'DA 198. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 198. mücadelesinde... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 197 maçtan 74'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 197 karşılaşmada rakip fileleri 256 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü. Geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna galibiyetle başladı. G Grubu mücadelesine Porto deplasmanında başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.



Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.



ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET YOK

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadı. Daha önce bu ülke temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, sadece bir beraberlik alabildi. 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakip fileleri de 2 gol atabildi. Siyah-beyazlı ekibin bu gollerini Ali Gültiken ile Ricardinho kaydetti. Beşiktaş, Alman ekiplerinin 12 golüne de engel olamadı.



Avrupa kupalarında Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg ekipleriyle karşılaşan Beşiktaş, tek beraberliğini Wolfsburg karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, şu ana dek Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen maçlarında gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Leipzig ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

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