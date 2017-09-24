UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasının ikinci maçında Almanya ekibi RB Leipzig'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde taraftarlar merakla "Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda, ne zaman?" sorusunu soruyor. Peki Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

İlk maçta Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'i ağırlayacak. 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

İki takım şimdiye kadar hiç karşılaşmadı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

RB Leipzig, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

Beşiktaş, evinde oynadığı son maçta Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

RB Leipzig, deplasmanda oynadığı son maçta Augsburg'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3 puanla lider konumunda, Leipzig ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

RB Leipzig, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular arasında 1'er gol ile Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca bulunuyor.

RB Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular arasında 1 gol ile Emil Forsberg bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Beşiktaş: Fabri, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Adriano, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Cenk Tosun

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Diego Demme, Stefan Ilsanker, Timo Werner, Yussuf Poulsen

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