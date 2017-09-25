Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı!

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçta Porto'yu deplasmanda 3-1 deviren Beşiktaş, yarın evinde Almanya'nın güçlü ekibi RB Leipzig'i ağırlıyor. Maç öncesinde Beşiktaş'ta parola galibiyet. Peki Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
BEŞİKTAŞ - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. 21:45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş, rakibini yenerek gruptaki liderliğini ve tur iddiasını sürdürmek istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, canlı olarak TRT 1 kanalından izlenebilecek.
- İki takım tarihleri boyunca ilk defa karşılaşacak.
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi.
- RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçında Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı.
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3 puanla lider konumunda, Leipzig ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.
- Beşiktaş'ta Adriano, Atınç Nukan ve Gökhan Töre sakat listesinde yer alıyor.
- RB Leipzig'de ise tek sakat Kevin Kampl.
- Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Leipzig, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
- Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- Leipzig, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, 5 gol yedi.
BEŞİKTAŞ DERBİDEN STRESLİ ÇIKTI
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçların etkisini Leipzig karşısında atmaya çalışacak.
Sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ayrıca Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Derbi mücadelesinde ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de hakem Ali Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.
LEİPZİG İLK MAÇINDAN BERABERLİKLE AYRILDI
Beşiktaş'ın yarınki rakibi Leipzig, G Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı.
Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, şu ana dek 10 puan topladı.
Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmiş sezonlarda Süper Lig takımlarından Galatasaray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.
BEŞİKTAŞ, VODAFONE PARK'TA BİR İLK PEŞİNDE
Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak.
Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.
SON MAÇ KADROLARI
Beşiktaş: Fabri, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Adriano, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Cenk Tosun
RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Diego Demme, Stefan Ilsanker, Timo Werner, Yussuf Poulsen
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