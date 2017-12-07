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"Sivri adam alınmıyor. Burada bir aile ortamı var. Kimse forma derdinde değil. Dert etmemek mümkün değil, üzülüyorsun. Ama yerine oynayan bir arkadaşın var, Fabri var. O da iyi oynadığı zaman mutlu oluyor. Bu takımın başarısı.”