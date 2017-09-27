Beşiktaş Leipzig maçının yazar yorumları

CEVDET ERGÜN: BİR ŞARKISIN SEN

İstanbul’da beklenen yağmur henüz yağmamıştı, ancak ilk şimşekler Vadafone Park’ta çaktı... Kartal ilk 45’te şiir gibi oynadı, Red Bull Leipzig, o an kanatlanıp uçmak istedi!

Ölüyü dirilten Siyah-Beyazlı yürekler, Dolmabahçe’ye koşmuş, ‘Kadıköy meydan muharebesi’nden çıkan takımlarının gücüne güç katmış, formasında ter olmuşlardı. Kartal’ın asi çocuğu Quaresma, belli ki derbideki kırmızıyı doğum gününde affettirmeye kararlıydı, pasta için de çok iştahlıydı... Talisca’nın ayakları suskun, kafası zıpkındı... Ahtapot Atiba savaşçı, Pepe’nin komutanlığındaki Tosic’li savunmamız müthiş dirençliydi... Negredo’yla giriştiği ‘Cenk’i kazanan Tosun ise “İyi ki 12.5 milyon Sterlin’e C.Palace’a satılmamış” dedirtti... Cenk’in gelişimi genç forvetlere ders olarak gösterilmeli.

BABEL: Taraftarlarımız da galibiyette büyük bir rol oynadılar. Önemli bir galibiyet aldık. Şansımız fazla ama önümüzde birçok maç var. Bir şeyler söylemek için henüz erken. Kesinlikle gevşemememiz lazım.

Ne güzel bir goldü 11’deki... Sanki vücudu tereyağıyla kaplı Cenk, kaptan Orban’ın içinden geçti, Babel’in tek vuruşu ağlara gittiğinde ‘gol’ sesi Anadolu yakasına geçti. Fayda-maliyet açısından tartışmasız Kartal’ın en iyi transferi Babel, asma bahçelerinin en güzel meyvelerinden birini daha ikram etti!

Dev arenada ilk deplasmanına çıkan, grubun en genç (24.6) çocukları, grubun tecrübeli ağabeyleri (28.5) karşısında 20’den sonra oyunu dengeledi. Hakemin imtinayla Keita’ya kırmızı çıkarmadığını görünce, ister istemez akıllar Kadıköy’de Q7’ye çıkan 2. sarıya gitti.

Hasenhüttl, 5 maçta 5 gol atan Timo Werner’i çıkardığında “İçine Tudor mu kaçtı” derken, gerçek tarihe not düşülecek cinstendi. “Korkmuyoruz” diyerek meydan okuyan Werner, Beşiktaş seyircisini görünce depresyona girmişti! Güneş’in kontraya karşı kontra, prese karşı pres stratejisi, Talisca’nın golüyle taçlandı. Q7’nin sihirli ayaklarından çıkan top, solucan gibi kıvrılabilen Talisca’nın kafasından ağlara gittiğinde başka bir boyuta geçtik.

— HT Spor (@HTSpor) September 26, 2017

Rüyadan uyanmak için ikinci yarının başındaki 2 şut yetti. Bereket kalede Fabri vardı da o öpülesi elleriyle karabasanı gelmeden kovdu. Şükür ki İstanbul’da her şey bizim lehimizeydi, yaklaşık 12 dakika sönen ışıklar bile...

Sonra ‘Çanakkale geçilmez’li bitmeyen dakikalar geldi. Tolgay’la ablukanın biraz kırılması, Pepe’nin beklenilmeyecek hatasıyla yüreklerin ağza gelmesi... Tosic’le 3. golün kaçması... Ve son düdükle dünyaların bizim olması. Kartal artık tarihi eşikte, 2. tur ve liderlik avuçlarımızın içinde.

Teşekkürler çocuklar... Teşekkürler Şenol Güneş... İstanbul’da bu aralar havalar kapalı, ama Beşiktaş hep güneşli!

MANTALİTE

Kadıköy’de sinir harbinden çıkmış, 9 kişi kalmış bir takımın, 2 gün sonra ortaya koyduğu olağanüstü mücadele, ancak büyük oyuncular ve onların büyük yüreğiyle anlatılabilir.

KARTAL YİĞİT: GENÇLİK FALAN DİNLEMEDİLER

Leipzig için grubun gizli favorisi deniliyordu. Alman disiplinine gençlik eklenmişti. Çok koşan ve oyun bozan bir takım görüntüsü vardı. Ama Beşiktaş ne disiplin ne gençlik tanıdı... Leipzig’in işini ilk yarıda bitiriverdi.

Almanlar, bizim takımın oyuna buldozer gibi başlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Gol ‘geliyorum’ diyordu, nitekim de erkenden geldi. Formunun zirvesindeki Cenk Tosun bu kez atıcı değil, attırıcıydı. Babel’e öyle güzel bir asist yaptı ki, takım için ne kadar yararlı biri olduğunu tekrar tescilledi. Özellikle ilk yarı Siyah-Beyazlı oyuncular Quaresma’nın kanadını bir türlü iyi bir şekilde kullanamadılar. Ataklar çoğunlukla soldan Caner-Babel ikilisi ile geliyordu. Gerçi Babel kanadını müthiş kullandı. Q7 topla ikinci iyi buluşmasında da Talisca’yı jeneriklik orta ile besleyip golü attırdı.

İkinci 45’te Leipzig bütün riskleri alarak başladı. Ancak dün akşam belki de Kartal’ın en övülesi yeri olan savunması, Leipzig’in bu cılız ataklarına geçit vermedi. Hakikaten Tosic ve Pepe başta olmak üzere savunma kurgusu belki de en güven veren oyununu ortaya koydu. Hele Tosic son dakikalarda gol aramaya bile gitti. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile göz doldurdu.

TALİSCA: Kendimi fizik ve taktik olarak kuvvetli hissediyorum. Kulübümüz de daha iyi ilerlememiz için tüm imkanları sunuyor. Monaco maçını da kazanıp ilerlemek istiyoruz. Ailemle burada çok mutluyum. Umarım bonservisim alınır.

Bekler Medel ve Caner’i de unutmamak lazım. Özellikle Caner’in ataklara katılışı, sol kanadın eksiksiz çalışmasını sağladı. Aslında Beşiktaş takımında bütün çarklar işliyordu ama takım savunması müthişti. Sezon başından beri sıkıntılı olan orta saha da eski günlerine dönme yolunda olumlu sinyaller verdi. Özellikle Ahtapot Atiba, yavaş yavaş kendine geliyordu.

Yani anlayacağınız Şenol Güneş’in istediği o takımın adımları dünkü maçta duyulmaya başlamıştı. Maç sonrası Beşiktaşlı taraftarların haklı isyanı mı desem, veryansını mı desem bilemiyorum ama basın tribününün yanından inerken hepsi “Hakemi gördünüz mü, adil yönetince bu takım nasıl oynuyor?” diyerek Ali Palabıyık’a göndermede bulundular. Aslında haksız da değiller. Rus hakem Sergei Karasev hiçbir baskı altında kalmadan, hemen hemen hatasız bir maç yönetti. Durum böyle olunca ister istemez taraftarın Türk hakemlere olan güveni sarsılıyor. Ne diyelim, inşallah hatalar düzelir de kavgalar, haksızlıklar minimuma iner. Beşiktaş gruptan çıkma adına müthiş bir skora daha imza attı. Tebrikler Beşiktaşımız.

— HT Spor (@HTSpor) September 26, 2017

BEŞİKTAŞ CEHENNEMİ

Tribündeki müthiş uğultu, genç Almanlar’ın elinin ayağının dolaşmasını sağladı. Devler Ligi’ndeki ilk deplasmanlarında İstanbul’da cehennemi yaşadılar. İlk 15 dakika öyle bir bunaltıcı baskı vardı ki, Beşiktaş belki de bu sezonun en iyi başlangıcını yaptı.