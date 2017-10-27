Beşiktaş Lens için söz vermiş!

4 | 7

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Hollandalı oyuncu için sözleşmesine 4 milyon 80 bin euro'luk satın alma bedeli konulmasının nedeninin; Beşiktaş'ın oyuncuyu almak için Sunderland'e 'söz vermesi' olduğu ifade edildi.