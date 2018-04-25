HTSPOR | YAĞIZ SABUNCUOĞLU
Geçtiğimiz hafta oynanan ve 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş maçı için karar verildi. Karar verildi verilmesine fakat bu karar Fenerbahçe tarafını mutlu ederken, Beşiktaş tarafını ise hayal kırıklığına uğrattı.
Kararın ardından kamuoyunun sorduğu soru ise, 'Beşiktaş maça çıkmazsa ne olacak?' oldu. TFF tarafından alınan karardan memnun olmayan Beşiktaş'ın böyle bir hakkı bulunuyor ve bu kararı kullanırsa 57. dakikadan itibaren oynanacak derbi maçına çıkmayabilir. Fakat o maça çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor.
MAÇI 3-0 HÜKMEN KAYBEDER
Her sezon başında düzenlenen ve o sezon o statülerde oynanan Türkiye Kupası Statülerine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına çıkmazsa karşılaşacağı ilk ceza maçı 3-0 hükmen kaybetmek olacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDAN MEN CEZASI
Bir diğer verilecek ceza ise hem içinde bulunulan sezon hem de gelecek sezonda oynanacak Türkiye Kupası'na katılım hakkı elinden alınır. Olası bir maça çıkmama durumunda önümüzdeki sezonda da Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yer almaz.
TÜRKİYE KUPASI GELİRLERİNDEN HAK İDDİA EDEMEZ
İşin ekonomik yönünde de Beşiktaş'ı bekleyen olası tehlikeler var. Öncelikle bu sezonda yarı final etabına kadar turnuvadan elde ettiği gelirleri iade eder. Gelecek turlarda veya olası şampiyonlukta alınması beklenen tüm gelirlerden de feragat eder. Bu sezon ve önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve yayın gelirlerinden hiçbir şekilde faydalanamaz.
TÜRKİYE KUPASI STATÜLERİ | MADDE 8 - SAİR HÜKÜMLER
Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.