HTSPOR | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş maçı için karar verildi. Karar verildi verilmesine fakat bu karar Fenerbahçe tarafını mutlu ederken, Beşiktaş tarafını ise hayal kırıklığına uğrattı.

Kararın ardından kamuoyunun sorduğu soru ise, 'Beşiktaş maça çıkmazsa ne olacak?' oldu. TFF tarafından alınan karardan memnun olmayan Beşiktaş'ın böyle bir hakkı bulunuyor ve bu kararı kullanırsa 57. dakikadan itibaren oynanacak derbi maçına çıkmayabilir. Fakat o maça çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor.

MAÇI 3-0 HÜKMEN KAYBEDER

Her sezon başında düzenlenen ve o sezon o statülerde oynanan Türkiye Kupası Statülerine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına çıkmazsa karşılaşacağı ilk ceza maçı 3-0 hükmen kaybetmek olacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDAN MEN CEZASI

Bir diğer verilecek ceza ise hem içinde bulunulan sezon hem de gelecek sezonda oynanacak Türkiye Kupası'na katılım hakkı elinden alınır. Olası bir maça çıkmama durumunda önümüzdeki sezonda da Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yer almaz.

TÜRKİYE KUPASI GELİRLERİNDEN HAK İDDİA EDEMEZ

İşin ekonomik yönünde de Beşiktaş'ı bekleyen olası tehlikeler var. Öncelikle bu sezonda yarı final etabına kadar turnuvadan elde ettiği gelirleri iade eder. Gelecek turlarda veya olası şampiyonlukta alınması beklenen tüm gelirlerden de feragat eder. Bu sezon ve önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve yayın gelirlerinden hiçbir şekilde faydalanamaz.

TÜRKİYE KUPASI STATÜLERİ | MADDE 8 - SAİR HÜKÜMLER

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.