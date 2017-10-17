"Beşiktaş maçında tribün çok güzeldi"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen futbolcular Ahmet İlhan Özek ve Vedat Muric, son iki yılın şampiyonu Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan oyunculardan Ahmet İlhan, Beşiktaş ile mutlak kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını belirterek, "Gerçekten güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Ligdeki durumumuz da iç açıcı değildi. Hafta içi dersimize çok iyi çalıştık ve sınavı da çok iyi verdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Muric'in attığı golün başlangıcında yer alan Ahmet İlhan, pozisyona ilişkin Kosovalı futbolcuyla aralarında geçen konuşmayı anlattı:
"Soyunma odasında girince Vedat'a 'dokunmasan gol oluyor muydu' diye sordum. 'Abi tam hatırlamıyorum ama olmuyordu galiba' dedi. Golün kimin attığının önemi yok, yeter ki takım kazansın. Gerekirse kalecimiz atsın ama biz kazanalım. Bu daha büyük bir mutluluk."
Muric ise maç günü çok sayıda kulüp çalışanından gol atacağına dair güzel sözler duyduğunu kaydetti. Kosovalı golcü, hafta içinde ciddi bir sakatlık geçiren Halil İbrahim Pehlivan'ın formasıyla yaşadığı gol sevincinden de bahsetti.
Maçtan önce gol atacak futbolcunun Halil İbrahim'in formasıyla sevinmesini kararlaştırdıklarını aktaran Muric, "Bana nasip olduğu için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.
"TARAFTARIMIZ YANIMIZDA OLDUĞU SÜRECE SIRTIMIZ YERE GELMEZ"
Kosovalı futbolcu, Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı galip gelmek ayrıca güzel. Başta malzemecimiz Muharrem ağabey, kulüp doktorumuz Gürhan Dönmez olmak üzere herkes oynayacağımı öğrenince gol atacağımı söylediler. Ben de inanmıştım. Gol attım ama takımın kazanması her zaman daha güzel. Muharrem ağabeye Halil İbrahim'in formasını almasını söyledim. İnşallah gol atarsak gelip senden alacağım dedim."
Beşiktaş maçındaki desteklerinden ötürü kırmızı-siyahlı taraftarlara teşekkür eden Muric, "Taraftarsız maçın kıymeti ve zevki olmuyor. Beşiktaş maçında tribün de çok güzeldi. Bizi inanılmaz desteklediler. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Alnımızın akıyla da Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
- Ahmet İlhan Özek
- Vedat Muric
- gençlerbirliği
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