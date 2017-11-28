Beşiktaş - Manisaspor canlı hangi kanalda? Beşiktaş kupa maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, evinde Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Manisaspor maçı canlı hangi kanalda? Beşiktaş kupa maçı saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

BEŞİKTAŞ - GRANDMEDİCAL MANİSASPOR

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılığını ise Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yapacak. Saat 14:30'da başlayacak olan maç a2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş, 19 Mart 2012 tarihinde lig karşılaşmasında evide 4-1 kazanmıştı.

Beşiktaş ve Manisaspor arasında oynanan son 10 maçta 2 kere Manisaspor, 6 kere Beşiktaş kazandı. 2 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Manisaspor, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Not: Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon evinde Fenerbahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Grandmedical Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ligde ve Avrupa'da fazla süre vermediği oyuncuları bugünkü kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor.

Vodafone Park'ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. Dolmabahçe'deki lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1'lik skorlarla ayrıldı.

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