Beşiktaş, Monaco'da 3 puan arıyor

Süper Lig’de işleri yolunda gitmeyen ancak Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yapıp G Grubu’nda 6 puanla zirvede yer alan Kartal, bugün Fransa’da çok kritik bir maça çıkıyor. 1 puanla son sırada bulunan Monaco’ya konuk olacak olan Beşiktaş, rakibi için oldukça hayati önem taşıyan maçta puan ya da puanlar alıp gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmeye çalışacak. Monaco’daki II. Louis Stadı’nda TSİ 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.



TARİHİ BAŞARI PEŞİNDE

Monaco’ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar için bu maçın bir başka önemi daha bulunuyor. Porto’yu deplasmanda, Leipzig’i ise sahasında devirip 6 puana ulaşan Kartal, bugün kazanması halinde 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde 3 maç sonunda en yüksek puanına ulaşacak. Beşiktaş dev arenada daha önce en çok 7 puan toplayabilmişti.

BEŞİKTAŞ İLK PEŞİNDE

Kartal bir ilke daha yakın Grubundaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Kartal, Monaco’yu yenerse Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.

MONACO'NUN KADER MAÇI

Devler Ligi’nde oynadığı 2 karşılaşmada da galibiyet alamayan Monaco, Beşiktaş karşılaşmasını kader maçı olarak görüyor. İlk haftada deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalan Fransızlar, ikinci karşılaşmada ise evinde Porto’ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. ‘Ya tamam ya devam’ maçında Siyah-Beyazlılar’ın karşısına çıkacak olan Jardim’in takımında bütün planlar galibiyet üstüne kurulu. Monaco, ligde oynadığı son mücadelede Lyon’a 3-2 mağlup olmuştu.

DEPLASMANDA FRANSIZ!

Geçtiğimiz yıllarda 4 Fransız takımla karşılaşan Siyah-Beyazlılar, tarihinde ilk kez Monaco ile oynayacak. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan Kartal, 4 kez yenilirken, sahadan 1 kez de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş’ın özellikle deplasmandaki maçlarda galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

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