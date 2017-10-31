Beşiktaş, Monaco'yu yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla evinde karşılaşacak Beşiktaş, yeni bir rekor için sahaya çıkacak.



Grubundaki ilk 3 maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıcını yapan Türk takımı unvanını alan Beşiktaş, bu sefer grupta en yüksek puanı toplayan ekip olarak tarihe geçmek istiyor. G Grubu'ndaki ilk 3 maçında Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa temsilcisini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak Beşiktaş, hem en iyi başlangıç serisini 4 maça çıkaracak hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.



REKOR FENERBAHÇE'DE

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti.



GALATASARAY 10 PUAN TOPLADI

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mücadele eden Türk takımı olan Galatasaray ise 2 defa gruplarda 10 puan toplama başarısı gösterdi. 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi iki grup halinde organize edilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk grup mücadelesini 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 10 puanla tamamladı. Galatasaray, elde ettiği puanlarla bir sonraki grupta mücadele hakkı yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunda bu performansını tekrarladı. Grupta aynı sonuçları alan Galatasaray, bir kez daha 10 puana ulaştı.

EN KÖTÜ PERFORMANS DA FENERBAHÇE'NİN

Türk takımlarında gruplardaki en kötü performansı da Fenerbahçe sergiledi. Sarı-lacivertli takım, 2001-2002'de teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaptığı 6 maçı da kaybederek, grup mücadelesini 0 puanla tamamladı. Türk takımlarından Bursaspor 2010-2011 sezonunda, Galatasaray ise 2014-2015'te gruplarında birer puan alabilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE DALYA

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü karşılaşmasında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, iki farklı kategoride "Dalya" diyecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında hem 200. karşılaşmasına çıkacak hem de rakipleriyle 100. kez evinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 199 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.

ÜST ÜSTE 4 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk takım oldu. Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek G Grubu mücadelesine başlayan siyah-beyazlı ekip, evinde Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Dış sahada bu sefer Monaco'ya 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 yenen Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 4 galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 77 26 17 34 80 120 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 199 76 42 81 260 283

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

MONACO İLE İKİNCİ KEZ

Siyah-beyazlı ekip, Monaco ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fransız ekipleriyle şu ana dek 9 karşılaşma yaptı. Bu maçların 4'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcileriyle yaptığı son 2 maçı kazanmayı bildi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, çeyrek final ikinci maçında rakibini 2-1 mağlup etti. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, elendi. Siyah-beyazlı takım, bu sezon da Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenme başarısı gösterdi. Fransa temsilcilerine 13 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 14 gol gördü.

Sezon Maç Sonuç 1994-1995 (Kupa Galipleri) Beşiktaş-Auxerre 2-2 Auxerre-Beşiktaş 2-0 1997-1998 (Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş-PSG 3-1 PSG-Beşiktaş 2-1 2007-2008 (Şampiyonlar Ligi) Olympique Marsilya-Beşiktaş 2-0 Beşiktaş-Olympique Marsilya 2-1 2016-2017 (UEFA Avrupa Ligi) Olympique Lyon-Beşiktaş 2-1





Beşiktaş-Olympique Lyon 2-1 (6-7 penaltı) 2017-2018 (Şampiyonlar Ligi) Monaco-Beşiktaş 1-2

Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 10. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı.

Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu. Fransa temsilcisi, Beşiktaş ile oynadığı ilk maçtan da mağlup ayrıldı.

EVİNDE DE "DALYA" MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, evindeki 100. Avrupa kupası maçını Monaco'ya karşı yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 99 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.



Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarından 2'sini İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bir iç saha mücadelesinde de cezası nedeniyle rakibini Almanya'da konuk etti. 2003-2004'te Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibine 2-0 yenildi.

İÇ SAHADA BAŞARILI DÖNEM

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde iç sahada başarılı bir performansa imza attı. Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 18 kez konuk ederken, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki son 18 maçta 30 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.

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