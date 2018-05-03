Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti. Bu karar neticesinde bugünkü karşılaşma için Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarak ısınma hareketlerine başladı. Beşiktaş kafilesi, siyah-beyazlı kulübün daha önce açıkladığı gibi stada gelmedi. Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması sonrasında hakem Mete Kalkavan, maçın oynanamadığı gerekçesiyle mücadelenin iptaline karar verdi.
Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı. Hakem Mete Kalkavan ile yardımcıları, saha zeminini inceleyerek maç öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi. Daha sonra maçın hakemleri içeri girerek iki takımın oyuncu listelerini bekledi.
Fenerbahçe takımı ısınmak için sahaya çıktı. Daha sonra maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa sahaya çıkarak bir süre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman'la görüştü. Bunun üzerine içeri giren futbolcular, bir süre sonra tekrar sahaya geldi.
Karşılaşmanın başlama saati olan 20.30'dan sonra hakemler 15 dakikalık bekleme süresine geçti. Beşiktaş'ın takım listesini hakemlere vermediği ve sahaya çıkmadığı kayıt altına alındı. Hakem Mete Kalkavan da bunun üzerine müsabakayı 20.45'te iptal ettiğini duyurdu.
Öte yandan, derbi için TFF'nin kararı uyarınca stada seyirci alınmadı. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, stadın dışında tezahüratlar yaparak seslerini saha içine ulaştırdı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbiyle ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.
TFF Yönetim Kurulunun, derbiyle ilgili yapacağı açıklamayla kupada finale kalan ikinci takım belli olacak.
— Habertürk Spor (@HTSpor) May 3, 2018
STATÜ, BEŞİKTAŞ'I HÜKMEN MAĞLUP SAYIYOR!
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak.
— Habertürk Spor (@HTSpor) May 3, 2018
Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.
Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."
RYAN BABEL'DEN OLAY TWEET
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Harika bir maç oynadık" anlamına gelen "We played a great game" ifadelerinin bulunduğu bir Tweet paylaştı. Yıldız futbolcu, daha sonra bu paylaşımı sildi.
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