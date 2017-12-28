Beşiktaş - Osmanlıspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

BEŞİKTAŞ - OSMANLISPOR

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak a2 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş evinde 5-1 galip geldi.

Beşiktaş ve Osmanlıspor arasındaki son 10 karşılaşmada Osmanlıspor 1, Beşiktaş 8 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

Beşiktaş'ta kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Alvaro Negredo bulunuyor.

Osmanlıspor'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Adrien Regattin bulunuyor.

2015/2016 sezonunda hakem Alper Ulusoy'un yönettiği karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.

Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.

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