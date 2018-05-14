Şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2.'lik için yarışını son haftaya taşıdı. Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı, Akhisarspor Kayserispor'dan puan alırsa Osmanlıspor düşecek.

> HABERTÜRK SPOR YAZARLARI OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI YORUMLADI

KARTAL YİĞİT: ACI BİR DERS OLACAK

Galatasaray ve Başakşehir’in kazanması ister istemez Beşiktaş’ın bütün şevkini kırmıştı. Şampiyonluğun zaten mucizelere bırakılmasının ardından hiç olmazsa 2. olup Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan Kartal, Başakşehir’in Antalya da kazanmasının ardından bu iddiasını son haftaya kadar taşıma niyetindeydi.

Osmanlıspor karşısında özellikle ilk yarıda ununu eleyip eleğini duvara asmış bir takım görüntüsünde olan Beşiktaş’ın isteksiz oyununda sadece motivasyonsuzluğun etkisi yoktu. Takımın omurgasını oluşturan oyuncuların da olmaması Osmanlıspor önünde etkisini gösterdi. Hele bir de Serdar’ın erken gelen golü bütün dengeyi bozdu.





Osmanlıspor - Beşiktaş















































































Osmanlıspor - Beşiktaş

Ancak ikinci bölüme çıkınca Şenol Hoca’nın da elinin değmesiyle Siyah-Beyazlılar oyunu daha çok istemeye başladılar. Çaresizlikten sol bekte oynayan Necip’in ortaya alınması, ileriye de Mustafa Pektemek’in monte edilmesi ile birlikte Beşiktaş canlandı. Bu rötuşlardan sonra 4-3-3’e dönen Şenol Güneş’in bu taktik değişikliği, sonuca etki ederken Beşiktaş az da olsa ikincilik şansını korudu. Tabii ki bu cümleleri yazarken sezona şampiyonluk için giren ve herkesin favori gördüğü bir takımın dördüncü bitirme ihtimalinin bulunması kimsenin aklına gelmezdi. Genele baktığımızda Başakşehir ile beraber Türkiye’nin en kompakt göze hoş gelen futbolunu oynayan Beşiktaş’ın ligin bitimine 1 hafta kala üçüncü şampiyonluğu değil de ikincilik ya da lig üçüncülüğünü kovalaması hem enteresan hem de acı verici bir tecrübeydi. Ne diyelim futbolda bunlar da oluyor. Bundan sonrası için yapılacaklar önemli. Yönetim bu sezon ki transfer yanlışlarından ders alıp heyecanı bitmiş isimlere paraları çarçur etmezse Beşiktaş önümüzdeki sezon da Şenol Güneş ile yine iddialı olacaktır.

Osmanlıspor’a gelince... Henüz matematiksel olmasa da Gençlerbirliği’nin ardından düşen son takım olacak gibi görünüyorlar. Dünkü oyunlarına bakınca hiç olmazsa beraberlik haklarıydı. Serdar Gürler inanılmaz bir performans göstererek takımını ipten almak istedi ama olmadı. Hem teknik adamlığını hem de duruşunu çok beğendiğim İrfan Buz’un Umar hamlesi tam anlamıyla harakiriydi.

LARİN VE SERDAR

Böylesine bir maçın olumlu yanları çok yoktu ama Larin’in şans verilmesi halinde iyi işler yapacağını gördük. Osmanlı adına Serdar’ın çabaları müthişti.

OSMANLISPOR

Osmanlıspor büyük bir mucize olmazsa ligden düşecek son takım olacak. Dün kazanmayı çok isteseler de yaptıkları basit hatalarla şanslarını tamamen tükettiler.

CEVDET ERGUN: YÜRÜ GÜNEŞ'E!

Serdar Gürler’in ilk golünde hata yapanın konsantrasyon ustası Medel olması kafaların geçmiş maçlarda kaldığının kanıtı... Eksiklere rağmen Necip’i sol bekte, genç Larin’i 11’de görmek şaşırtıcı... Larin’de cevher var, ama derinlerde.

İkinci yarı mevkisel-isimsel değişiklikler belleklerde format attırdı. Hücumda bal yapmayan arı Lens’in, sol bekteyken beraberlik golünü hazırlaması ilginçti. M.Pektemek’in göğsüyle attığı gole bakınca, Negredo’nun ayaklarıyla kaçırdıkları akıllara geldi! Serdar’ın röveşatası süperdi, bu çocuk artık bir İstanbul bileti hak etti. Kaptanlar Necip ve Ozzie (2. yarı) iyiydi. Fabri olmasa, Osmanlı can suyu kazanabilirdi. Kapanış, Kartal’ın ızdıraplı aşkı Vagner’den geldi.

Maçı bitirelim, bir muhasebe yapıp geleceğe bakalım.

- Kalk ayağa yürü güneşe... Eski beste daha bir anlam kazandı. Şenol Güneş taraftarın gözünde yönetimin de üzerinde bir güç, güven abidesi. Fikret Orman’ın yerine Ünal Aysal gibi egosu yüksek bir başkan olsa, kafaya takıp ‘elemanım’ diyerek yolları ayrılabilirdi!

- Şenol hoca çok iyi bir teknik adam, ama işler kötü gitmeye başladığı zaman çözümsüzlüğe hapsolabiliyor. Karadeniz damarı da tutabiliyor. G.Kore’den dönmesi için ayağına kırmızı halı seren Sadri Şener’le sonra ters düşmüştü. Şener ismi verildi diye yeni stada bile gitmedi!

- Yeni sezonda çalkantılı denizlerde boğulmamak için hocanın dilinden anlayan Ahmet Nur Çebi daha çok sahaya inmeli. Terim’in etrafında Taffarel, Davala ve Şaş sinerjisinin yarattığı güç ortada. Güneş inadı bırakmalı, Beşiktaş değerlerinden yardım almalı.

- Kartal, ‘feda’nın ardından ilk şampiyonlukta sempati topladı. Mütevazılıktan uzak, zaman zaman kışkırtıcı dille bu kaybedilmeye başladı. Daha hassas olunmalı. Ayrıca Seba’yı örnek alan bir başkan, 17 kulüp başkanından daha fazla magazin sayfalarında yer almasını sorgulamalı!

Love 13. golünü attı Devre arasında Alanya’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Vagner Love, Osmanlı deplasmanında golünü attı. 75. dakikada şans bulan Brezilyalı oyuncu takımının galibiyetini getiren isim oldu. Siyah-Beyazlı forma ile 3. golünü kaydeden Love’ın alanya ile ligin ilk yarısında 10 gol atmayı başarmıştı

- ‘Come to Beşiktaş’ sloganı harika, ancak Medel ve Pepe dışında hakkını vereni görmedik. Negredo, Lens, Love fiyasko çıktı. Vida montaja giremedi. Cenk ve Demba Ba gibi gidenler arandı.

- Astronomik transferler elde patladı. Ayyuka çıkan iddialar da cabası! Üstelik maaş uçurumu huzursuzluk yarattı. Menemen kadrosunun kolej havası, yerini gol sevinçlerinde zoraki birbirine koşan gruba bıraktı.

- Lens gibi güç gösterisi transferler yerine, Güneş’in istediği öncelikli isimler koşulsuzca alınmalı. Burak’taki pişmanlık havası ortada. Ancak şu da unutulmamalı, bu taraftar Trabzonlu Ndoye’u veto ettiği için Gomez gelmiş, kader değişmişti.

- Talisca’nın bonservisi, kârlı müşteri varsa alınmalı. Aksi durum, 2 milyara dayanan borç ve Devler Ligi’nin mucizeye kalması nedeniyle risk. Cazip teklifler değerlendirilmeli, yaşlı kadro yenilenmeli.

BÜLENT YAVUZ: PENALTI YOK MÜDAHALE DIŞARIDA

Osmanlı-Beşiktaş maçını son haftaların formda hakemi Halis Özkayna yönetti. Müsabakada neticeye tesir edecek hakem hatası yok. Ancak ilk yarıda Ceyhun Gülselam, ceza alanına girerken bir müdahale ile düşürüldü. Hakem burada ‘devam’ dedi ancak burada faul vardı. Ama penaltı beklentileri boşaydı çünkü müdahale ceza alanın dışındaydı. Osmanlıspor’un attığı ancak ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde verilen karar doğruydu. Yine Osmanlıspor’un Aminu ile kaleye gönderdiği topu, kale çizgisinin içine düşerken Medel dizi ile çıkardı. Osmanlılar’ın ‘gol’ diye itirazı vardı ama baktığımızda topun tamamı çizgiyi geçmemişti, devam kararı doğruydu. Beşiktaş’ın Pektemek ile attığı ikinci golde de ofsayt itirazları vardı ama pozisyon temizdi, ofsayt yoktu. Bunun dışında Özkahya, yardımcıları ile birlikte başarılı bir maç yönetti.