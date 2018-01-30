Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 30.01.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu PETAR SKULETIC'ın 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi ERHAN YILMAZ'ın 27.01.2018 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTINORDU A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanması gereken SİVAS BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- HATAYSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu MURAT PALULİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ALTAY Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan ALTAY-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü HAKAN ERHALAÇ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü masörü RAMAZAN GÖZÜKÜÇÜK'ün aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu EMRE TURGUT'un 27.01.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KOZAN BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu HAKAN DOĞRU'nun 28.01.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- DÜZCESPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DÜZCESPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN ÖZCAN'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN KORKMAZ'ın 28.01.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu MEHMET AKİF ŞERİFOĞLU'nun 28.01.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SEDAT DURSUN'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- CİZRESPOR Kulübü futbolcusu SAYİM ÇELİK'in 27.01.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- OSMANİYESPOR FK Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."