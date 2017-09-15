Beşiktaş, Porto karşısındaki tarihi zaferi böyle aldı!

22 | 30

Bu sonucun önemli olduğunu fakat abartılmaması gerektiğini vurgulayan Orman, “Böyle bir skorla Devler Ligi’ne başlamak büyük olay. Ancak sevincin de bir sınırı var. Ben dahil herkes bu sonucu büyütmemeli. Önümüzde somut bir örnek olan geçen yılki Napoli maçı var. Onları da deplasmanda 3-2 yenmiştik ama sonra sahamızda berabere kalarak havlu attık. O yüzden ben Napoli’yi unutmadım, takım da unutmadı. Buna eminim” ifadelerini kullandı.