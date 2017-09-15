FUTBOL
Beşiktaş, Porto karşısındaki tarihi zaferi böyle aldı!
Acıyla gelen dev zafer!
15 Eylül 2017 Cuma, 01:33:22 | Güncelleme: 07:07:38
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçında sadece 3 puan alarak başlangıç yapmadı, aynı zamanda Porto'yu resmi maçlarda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.
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Tüm Türkiye’yi sevince boğan galibiyet öyle kolay elde edilmedi... Birçok isim “Feda” dedi, “Sefa” için acı çekti... 3. golü atan Babel, burkulan ayakla ağları salladı.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Caner Erkin sol dizindeki ödemle oynadı. Oğuzhan Özyakup arka adalesinde çekme olsa da canla başla savaştı. İşte Beşiktaş böyle tarih yazdı.
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Her başarının bir hikayesi vardır... Beşiktaş’ın öyküsü de çok başka... 6 sezonluk bir serüvenin sonunda açan güneş ve gelen bahar gibi...
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2012-13’te mali şartlar nedeniyle “Feda” diyen Siyah-Beyazlılar, birer birer çıktığı merdivenlerde zirveye kadar ulaştı, üst üste iki kez Süper Lig şampiyonu olup çekilen acıların “Sefasını” sürmeye başladı...
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İşte Porto zaferinin perde arkasında yaşananlar da bu 6 sezonluk hikayenin özetiydi... Bu kez sahadaki isimler fedakarlık yaptı, acı çeke çeke mutlu sona ulaştı.
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TEDAVİYİ İSTEMEDİLER
Dragao’da tarih yazan Beşiktaşlı oyuncuların Porto’ya ne kadar iyi şekilde motive odukları maçtan sonra ortaya çıktı.
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Fabri’den Cenk’e kadar herkes maksimum motivasyonla oynarken, birçok isim sakatlıklara rağmen sahada kalıp savaştı.
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Oldukça çetin mücadelelerin yaşandığı oyun sırasında ciddi darbeler alan Siyah-Beyazlılar, takımını eksik bırakmamak için tedavi olmayı istemedi.
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Bu isimlerin başında gelen oyuncu ise Ryan Babel’di...
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BABEL’E ÖZEL TEBRİK
Cenk Tosun’la birlikte maçın öne çıkan yıldızlarından biri olan Babel, sakatlık pahasına 90 dakika oyunda kaldı.
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Mücadelenin son bölümlerine doğru ayak bileği burkulan Hollandalı yıldız, buna rağmen karşılaşmaya devam etti.
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Bir süre acı içinde yerde oturan Babel, daha sonra ayağa kalktı ve 86’da skoru 3-1 yaptı. Deneyimli yıldızın burkulan ayağıyla golü attığı öğrenilirken, maçın ardından Şenol Güneş, öğrencisini özel olarak tebrik etti.
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ÖDEMLİ DİZLE ASİST!
Hikayenin gizli kahramanlarından biri de Caner Erkin’di... Geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sahalara çok iyi bir dönüş yapan deneyimli bekin sol dizinde ödem olduğu ortaya çıktı.
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Caner’in bu duruma rağmen tıpkı diğer takım arkadaşları gibi risk alarak sahada kaldığı öğrenilirken; Cenk Tosun’un golünde ödemli diziyle asist yapan yıldız sol bek, 90 dakika boyunca müthiş bir özveriyle oynadı.
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OZZIE 65'TE ÇIKTI AMA...
Porto karşısında fedakarlık yapan bir diğer futbolcu da Oğuzhan Özyakup’tu... Fazla öne çıkmayan ve oyun planına sadık kalan Ozzie, defansif anlamda Atiba’ya destek verirken, pas trafiğini de çok iyi ayarladı.
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Oğuzhan, 65’te yerini Medel’e bırakırken, bu değişikliğin sadece taktiksel bir karar olmadığı da ortaya çıktı. Arka adalesinde çekme tespit edilen Oğuzhan’ın buna rağmen risk aldığı ve takımını yalnız bırak madığı belirtildi.
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TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Gerek Babel gerek Oğuzhan gerekse Caner, risk alarak sahada kalırken, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya da futbolcuların durumunu doğruladı.
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Çetinkaya, özellikle Babel’in burkulan ayağıyla oynamasının ciddi bir fedakarlık örneği olduğunu söyledi. Çetinkaya, bu 3 futbolcunun tedavisine hemen başlandığını ve Konya maçına kadar oyuncuları sorunsuz bir şekilde takıma vermeye çalışacaklarını ifade etti.
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FİKRET ORMAN TARİHİ ZAFERİ DEĞERLENDİRDİ: NAPOLI'Yİ UNUTMADIM
Şampiyonlar Ligi’ne harika bir başlangıç yapan Beşiktaş’ın Porto karşısında aldığı galibiyet büyük yankı uyandırırken, bu zafere en çok sevinenlerin başında hiç kuşkusuz başkan Fikret Orman geliyordu...
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Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden ve mutluluğunu yönetici arkadaşlarıyla paylaşan Orman, mücadelenin ardından sıcağı sıcağına HABERTÜRK’e özel açıklamalarda bulundu.
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Bu sonucun önemli olduğunu fakat abartılmaması gerektiğini vurgulayan Orman, “Böyle bir skorla Devler Ligi’ne başlamak büyük olay. Ancak sevincin de bir sınırı var. Ben dahil herkes bu sonucu büyütmemeli. Önümüzde somut bir örnek olan geçen yılki Napoli maçı var. Onları da deplasmanda 3-2 yenmiştik ama sonra sahamızda berabere kalarak havlu attık. O yüzden ben Napoli’yi unutmadım, takım da unutmadı. Buna eminim” ifadelerini kullandı.
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LEIPZIG UYARISI
Galibiyetin takımın özgüveni adına çok önemli olduğunu ifade eden başkan Fikret Orman, Alman ekibi Leipzig’in çok tehlikeli bir takım olduğunu belirtip şunları söyledi: “Bu maç burada kaldı, şimdi önümüzde Leipzig maçı var. Bence Alman takımı grubun gizli favorisi, çok dikkat etmeliyiz . Porto’dan çok daha zor bir oyun bizi bekliyor. Buna hazırlanmalıyız.”
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"Q7 SANIP ARABANIN CAMINA YAPIŞTILAR"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Portolu futbolseverlerin Ricardo Quaresma’ya olan sevgisini anlattı.
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Ürkmezgil, “Yönetici arkadaş- larla takımdan ayrı bir otobüsle stada geliyorduk. Otobüsün yanında da önünde de Beşiktaş yazıyordu. Yolda yanımızdan öğrencileri taşıyan bir minibüs geçerken bütün minibüsteki çocuklar bizim otobüsü takım otobüsü zannettiler. Bi tanesi cama yapıştı ve ‘Quaresma, Quaresma’ diye bağırmaya başladı. Onu göremeyince resmen ağlamaklı oldu” dedi.
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QUARESMA'YA DOST ZİYARETİ
Porto taraftarının unutmadığı ve çıkarken ayakta alkışladığı Ricardo Quaresma maç sonrası eşi ve oğlu ile güzel görüntüler verdi. Kendisini ziyaret eden yakın dostlarıyla tarihi galibiyeti kutlayan Portekizli futbolcu, oğlunu bir an olsun yanından ayırmadı. Minik Quaresma’nın sevimli hareketleri çevresindeki herkesi güldürdü.
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NEGREDO'YA KARDEŞ MORALİ
Porto’da oyuna girer girmez Babel’in golünde asist yapan Negredo maç sonrası oldukça moralliydi. Takımının aldığı sonuçtan dolayı keyifli olan İspanyol golcü, İspanya’dan gelen kardeşi Reulva’yı görünce büyük mutluluk yaşadı.
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Kardeşinin de eski bir futbolcu olduğunu belirten Negredo, önemli bir sonuç aldıklarını ve yavaş yavaş kendisinin de form tuttuğunu söyledi.
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"ABOU İÇİN DÜŞÜNÜLENLER APTALCA!"
Cezası nedeniyle oynayamadığı maçın ardından eski takım arkadaşlarını görmek için Beşiktaş soyunma odasına inen Vincent Aboubakar, Porto taraftarının tepkisini çekti. Babel’le paylaşım yapan Kamerunlu yıldızın sevinçli görüntüleri dikkat çekerken, bu videonun ardından Portekizliler Aboubakar’a adeta ateş püskürdü.
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Konuyla ilgili İnstagram’dan açıklama yapan Babel, “Aboubakar maçtan sonra bizi gördüğü için mutluydu, yenilgiden dolayı değil. Abou’nun yenilgiyi kutladığını düşünmek aptalca” diyerek dedikodulara tepki gösterdi.