Beşiktaş - Porto maçı hangi kanalda, ne zaman? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 5. maçında evinde Porto'yu ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Porto maçı ne zaman oynanacak? Ve futbolseverler Beşiktaş Porto maçını hangi kanaldan izleyecek? İşte Beşiktaş - Porto karşılaşmasında dair detaylar ve maçın yayınlanacağı kanal bilgisi.

BEŞİKTAŞ - PORTO

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Kasım Salı akşamı evinde Porto'yu konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Milyonlarca futbolsever, Beşiktaş - Porto maçını TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı takip edebilecek.

G grubu'nda 10 puanla lider durumda olan Beşiktaş, Porto maçından beraberlikle ayrılması (1 puan) halinde grup lideri olarak çıkmayı garantileyecek. Porto deplasmanında rakibini 3-1 yenen Beşiktaş kendi evinde de bu başarıyı sürdürerek tarih yazmayı hedefliyor. Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında 6 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak.

EN GOLCÜLER

Beşiktaş: Cenk Tosun (4), Ryan Babel (2), Anderson Talisca (2)

Porto: Vincent Aboubakar (3), Maxi Pereira (1), Danilo Pereira (1)

SON MAÇ KADROLARI

Beşiktaş: Fabri, Pepe, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Cenk Tosun

Porto: Jose Sa, Felipe, Ivan Marcano, Alex Telles, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Ricardo Pereira, Jesus Corona, Vincent Aboubakar, Moussa Marega

Beşiktaş - Porto

Beşiktaş - Porto maçı ne zaman

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Beşiktaş - Porto maçı hangi kanalda