Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı kaydeden Beşiktaş, evinde Porto'yu ağırlayacak. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, internet üzerinde maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Porto maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Porto maçı hakkında merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - PORTO

Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanına giden Beşiktaş, 3-1 skorla evine galip dönmüştü. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan Siyah-Beyazlı takım, 5. hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek. Vodafone Park'da oynanacak olan Beşiktaş - Porto karşılaşması 21 Kasım Salı (yarın) günü saat 20:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle saat 20:00'de başlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Antonio Mateu Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Lahoz, maçta hatalı goller yiyen siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan vatandaşı Fabricio Agosto Ramirez'i teselli etmesiyle dikkati çekmişti.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Porto, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 10 puan topladı ve grupta lider durumunda.

Porto ise, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 6 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybetmedi.

Porto'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Vincent Aboubakar yer alıyor.

Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Cenk Tosun yer alıyor.

BERABERLİK DE YETECEK

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek.

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

G Grubu'nda puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10 Porto 4 2 0 2 9 7 2 6 Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4 Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

EN GOLCÜLER

BEŞİKTAŞ: Cenk Tosun (4) Ryan Babel (2) Anderson Talisca (2)

PORTO: Vincent Aboubakar (3) Maxi Pereira (1) Danilo Pereira (1)

SON MAÇ KADROLARI

BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Cenk Tosun

PORTO: Jose Sa, Felipe, Ivan Marcano, Alex Telles, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Ricardo Pereira, Jesus Corona, Vincent Aboubakar, Moussa Marega

Beşiktaş - Porto

Beşiktaş - Porto maçı ne zaman

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