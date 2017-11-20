Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı kaydeden Beşiktaş, evinde Porto'yu ağırlayacak. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, internet üzerinde maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Porto maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Porto maçı hakkında merak edilenler...
Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanına giden Beşiktaş, 3-1 skorla evine galip dönmüştü. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan Siyah-Beyazlı takım, 5. hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek. Vodafone Park'da oynanacak olan Beşiktaş - Porto karşılaşması 21 Kasım Salı (yarın) günü saat 20:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle saat 20:00'de başlayacak.
İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.
Antonio Mateu Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Lahoz, maçta hatalı goller yiyen siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan vatandaşı Fabricio Agosto Ramirez'i teselli etmesiyle dikkati çekmişti.
Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek.
Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.
G Grubu'nda puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Beşiktaş
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|Porto
|4
|2
|0
|2
|9
|7
|2
|6
|Leipzig
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|4
|Monaco
|4
|0
|2
|2
|3
|7
|-4
|2
BEŞİKTAŞ: Cenk Tosun (4) Ryan Babel (2) Anderson Talisca (2)
PORTO: Vincent Aboubakar (3) Maxi Pereira (1) Danilo Pereira (1)
BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Cenk Tosun
PORTO: Jose Sa, Felipe, Ivan Marcano, Alex Telles, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Ricardo Pereira, Jesus Corona, Vincent Aboubakar, Moussa Marega
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