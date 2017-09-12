Beşiktaş - Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Porto maçı şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesine Portekiz deplasmanında başlayacak.

Beşiktaş - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah-beyazlı takım, G Grubu'ndaki ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Porto-Beşiktaş maçını İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PORTO MAÇI 11'İ...

PORTO'DA ABOUBAKAR CEZALI

G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.

Portekiz temsilcisinde, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira cezalarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücadelesiyle tamamlayacak.

— HT Spor (@HTSpor) September 12, 2017

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ QUARESMA

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, yeni başarı için forma bekleyecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa'da şu ana dek 11 gol atan Quaresma, Avrupa kupalarında takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın bir gol attığı takdirde 12 gole ulaşacak ve Bobo'yu yakalayacak. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarıda yaptığı maçlarda 3 gol attı. Portekizli oyuncu, bu 3 golü de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

CENK TOSUN, DEMBA BA VE PANCU'NUN...

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun ise 7 golle mevcut kadroda en golcü ikinci oyuncu durumunda bulunuyor.

Avrupa kupalarında geçen sezon takımına 4 gol kazandıran Cenk, 8 gollü Demba Ba ile 9 kez fileleri havaladıran Gabriel Daniel Pancu'ya yaklaştı. Cenk, yarınki karşılaşmada bir veya daha fazla gol atarsa bu iki oyuncuyu geçme fırsatı bulacak.

DİĞER GOLCÜLER

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekipte Anderson Talisca ve Ryan Babel, Avrupa'da üçer kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup ile Mustafa Pektemek ikişer; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 197. MÜCADELE

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 197. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 196 maçtan 73'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini dramatik bir şekilde aldı. Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle eşleyen Beşiktaş, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın golleriyle normal sürede rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Uzatma bölümü de aynı şekilde biten karşılaşmada Olympique Lyon, siyah-beyazlı ekibe penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayınca yarı finale çıkan takım oldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 196 73 42 81 253 281

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN



Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

DEPLASMANDA 99. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Porto maçıyla Avrupa kupalarında 99. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 98 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Deplasman maçlarında 109 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 183 gol gördü.

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI BAŞARISIZ SONUÇLAR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerine karşı başarısız sonuçlar aldı.

Bu ülke temsilcileriyle tarihindeki ilk maçı 2005-2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde Guimaraes ile deplasmanda yapan siyah-beyazlı takım, rakibini 3-1 yendi. Beşiktaş, Portekiz temsilcilerine karşı sonraki 10 karşılaşmada ise sadece bir kez üstünlük kurabildi. Bu ülke takımlarıyla yaptığı 11 karşılaşmada 2 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, ayrıca 4 kez berabere kaldı, 5 kez de yenildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı son galibiyetini 2011-2012 sezonunda elde etti. Söz konusu sezon Braga ile Avrupa Ligi'nde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Portekiz ekipleriyle 5 maç daha yapan Beşiktaş, sahadan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE YENEMEDİ

Beşiktaş, Portekiz temsilcilerini Şampiyonlar Ligi'nde yenme başarısı gösteremedi.

Bu ülke ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç yapan Beşiktaş, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu organizasyonda ilk iki maçını Porto ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine iki karşılaşmada da mağlup oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, Portekiz temsilcisiyle iki karşılaşmada da berabere kaldı.

PORTO'YA KARŞI GALİBİYET YOK

Beşiktaş, 5. kez karşılaşacağı Porto'yu da şu ana dek yenme başarısı gösteremedi.

Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde rakibiyle eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA MAÇLAR

Siyah-beyazlı takımın, Portekiz takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Takım Sonuç 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Benfica 3-3 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Benfica-Beşiktaş 1-1 2015-2016 Avrupa Ligi Sporting Lizbon-Beşiktaş 3-1 2015-2016 Avrupa Ligi Beşiktaş-Sporting Lizbon 1-1 2011-2012 Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 0-1 2011-2012 Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 0-2 2010-2011 Avrupa Ligi Porto-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Avrupa Ligi Beşiktaş-Porto 1-3 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Porto-Beşiktaş 2-0 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 0-1 2005-2006 Avrupa Ligi Guimaraes-Beşiktaş 1-3





BEŞİKTAŞ 7. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele hakkını 1997-1998 sezonda yakalayan siyah-beyazlı takım, aralıklarla da olsa bu organizasyonda 5 kez daha mücadele etti. Beşiktaş, bu sezon oynayacağı karşılaşmalarla 7. kez bu büyük heyecanın içinde bulunacak.

Beşiktaş, 6 kez yer aldığı Avrupa'nın en büyük organizasyonunda şu ana dek 36 maça çıktı. Şimdiye dek önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 70 gol gördü.

İLK KATILIM 1997-1998'DE

Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 1997-1998'de yaptı.

Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg ile E Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgi sonunda ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 6 puan topladı. Beşiktaş, bu puanla grubu 3. sırada bitirdi.

İKİNCİ MÜCADELE 2000-2001'DE

Siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki ikinci mücadelesini 2000-2001 sezonunda yaptı.

H Grubu'nda Milan, Leeds United, Barcelona ile eşleşen Beşiktaş, grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı.

Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı.

2003-2004'TE ÇITAYI YÜKSETTİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonlarından birini 2003-2004'te geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde üçüncü kez yer aldığı organizasyonda ilk kez en yüksek puanına ulaştı. G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı.

Chelsea'yi İngiltere'de Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman galibiyetine ulaştı.

2007-2008'DE HÜSRAN YAŞADI

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı.

Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı. Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, ayrıca son sırada yer aldı.

2009-2010'DA 4 PUANDA KALDI

Bir sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010'da yer alan Beşiktaş, B Grubu'nda fazla varlık gösteremedi ve birer galibiyet ile beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi aldı.

Grubunda 4 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, bu sezon Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de imza attı.

6 YILLIK HASRET GEÇEN SEZON SONA ERDİ

Siyah-beyazlılar, geçen sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak 6 sezonluk hasreti de sonlandırdı.

Şenol Güneş yönetiminde B Grubu'nda mücadele veren Beşiktaş, son maça kadar üst tur iddiasını sürdürdü ancak Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerek hem tarihinin en ağır yenilgisini aldı hem de gruptan çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde birer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'teki başarısını da yineledi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesindeki performanı şöyle:

Sezon Maç G B M AG YG Puan 2016-2017 6 1 4 1 8 14 7 2009-2010 6 1 1 4 3 8 4 2007-2008 6 2 0 4 4 15 6 2003-2004 6 2 1 3 5 7 7 2000-2001 6 1 1 4 4 17 4 1997-1998 6 2 0 4 6 9 6







ŞENOL GÜNEŞ REKOR KIRACAK

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçta, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş de yeni bir başarıya imza atmak üzere sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin başında 3. sezonuna giren ve bu dönem içinde 18 kez Avrupa kupalarında sahada yer alan Güneş, yarınki mücadeleyle Mircea Lucescu ile ortak olduğu rekorun tek sahibi olacak.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

LUCESCU'YU GEÇECEK

Siyah-beyazlı takımı son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve kulüp tarihinde önemli başarılara imza atan Güneş, 2016-2017'de Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olmuştu.

Beşiktaş'ta 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında görev yapan ve şu an A Milli Takım'ın başında bulunan Lucescu, 18 Avrupa kupası maçında sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlılar, Lucescu'nun görev yaptığı 2 sezondaki 18 mücadelede ise rakiplerini 6 kez yendi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, Lucescu yönetiminde Avrupa kupalarında 24 gol kaydedip, 22 gol yedi.

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın başında 6 kez sahada yer aldı.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımın başında yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa'nın en büyük organizasyonunda birer galibiyetin ve yenilginin yanı sıra 4 beraberlik aldı ve grubu 7 puanla tamamladı.

Bu arada Porto maçıyla Beşiktaş'ın başında 7. kez Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak Güneş, siyah-beyazlı takıma bu organizasyonda en çok maç oynatan teknik direktör unvanını da elde edecek.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde de 12 kez mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Benfica 1-1 Dinamo Kiev 1-1 Napoli 3-2 Napoli 1-1 Benfica 3-3 Dinamo Kiev 0-6 Avrupa Ligi Hapoel Beer-Sheva 3-1 Hapoel Beer-Sheva 2-1 Olympiakos 1-1 Olympiakos 4-1 Olympique Lyon 1-2 Olympique Lyon 2-1 (6-7 Pen) 2015-2016 Avrupa Ligi Skenderbeu 1-0 Sporting Lizbon 1-1 Lokomotiv Moskova 1-1 Lokomotiv Moskova 1-1 Skenderbeu 2-0 Sporting Lizbon 1-3

Beşiktaş - Porto