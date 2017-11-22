Beşiktaş - Porto maçı yazar yorumları

UMUR TALU: HAKİKİ BÜYÜK TAKIM

Cenk Tosun’la Aboubakar nihayet aynı anda ilk 11’de!

Quaresma’nın gezgin hayatında ikişer kez gittiği iki takım karşı karşıya. Pepe’nin de Real öncesi ve sonrası hayatı!

Tribün “scout” dolu; “Kaptan” Oğuzhan kulübede. Onlar da Tolgay’ı keşfetti.

Taraftarın gök gürültüsü boğuyor; gerisi şimşeğin çakmasına kalmış.

Şimşek 7’inci dakika çakıyordu; iki kafa Quaresma’nın harika ortasına teğet geçmeseydi.

İlk devre Aboubakar’ın şansızlığı Pepe'nin onun eski takım arkadaşı olmaması. Beşiktaş’ın sağlam duruşunun şansızlığı ise pasların yerini bulmaması.





Beşiktaş - Porto



























































Beşiktaş - Porto

Baktı pas olmuyor, Babel öyle bir şut çıkardı ki, kaleci de yamuldu.

Hakem nasıl mutlu, nasıl rahat rahat ama gördüğünden de kartı esirgemiyor.

Porto bir geldi, serbest vuruş neden ille serbest vuruş olmayabilir, lakin gol olabilir dersi verdi!

Quaresma çok iyi girdiği pozisyonu penaltı gibi kaçırdı. Sağıyla şahane almış, mecburi soluyla zor vurmuştu.

Golden sonra Porto daha rahat olmaya, tribünleri de duymamaya başladı. Aboubakar bile gole yaklaştı. O ana kadar Cenk henüz pozisyona girmemişti.

Sonra öyle bir şey yaptı ki, sahada sadece ruhu gezinen Talisca’yı boş kaleye itip diriltti. Talisca yine santrfor olurken, Cenk o an 25 milyon Euro’yu geçmişti belki!

✶

Sahanın kısalarından Gökhan Gönül kafa asisti yapıyordu, Telles oynadığı Quaresma kanadına lanet etmeden az önce.

55’inci dakika civarı başta Tolgay, Beşiktaş öyle sıkı prespas yaptı ki, hakem sonunda topu değiştirtti. Değişen top da Babel’in şutuyla direğe yapıştı!

O dakikalar Beşiktaş hakikaten başka türlü oynadı. Barcelona kadar Barcelona. Adriano o nostaljiyi fazlasıyla yaşadı.

Quaresma o oyunun kreması bir şutla kaleciyi büyüttü.

50 MİLYON EURO GELİR! Beşiktaş, 12.7 milyon Euro katılım payı dışında 25 milyon Euro pazarlama geliri elde etti. Siyah-Beyazlılar grupta şimdiye kadar topladığı 11 puanla performans geliri olarak 6 milyon Euro kazandı. Ayrıca gruptan çıkan Kartal, 6 milyon Euro daha kasasına koyarak toplamda 50 milyon Euro’yu bulan bir parayı kazanmayı başardı.

Ardından Aboubakar, Medel’i dağıtıp ona zorla asist hazırlattığında, futbolun adaleti Beşiktaş’ı korudu.

O sıra bakıyorsun; Beşiktaş’ta Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Inter, Benfica, Manchester City, hatta Porto’dan oyuncu var; Porto’da yok! Sadece Beşiktaş ve Galatasaray’dan birer kişi!

Akhisar’a yüzde 75 top oynayan Beşiktaş, Porto karşısında da yüzde 60’ı aşıyor.

Maç berabere ama Beşiktaş kendini çok aşıyor!

Yolu da açık ve aşık olsun!

Aboubakar boşuna üçlü çektirmedi.

✶

Beto (Göztepe)-Bosingwa (Trabzonspor) Alves (Fenerbahçe) Maicon (Galatasaray)-Castro (Göztepe) Josue (Osmanlıspor) Fernando (Galatasaray) Varela (Kayserispor)-Sapunaru (Kayserispor) Almeida (Beşiktaş) Ghilas (Göztepe)

Biraz eski takviyelerle, ligimizdeki “Porto”lu kadrosu!

Yani çok “yabancı” takım değildi Porto!

NE DE OLSA CENK! Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 6 golün 5’inde Cenk Tosun’un katkısı var. 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, Talisca’ya attırdığı gol ile de asist sayısını 2’ye çıkardı

CEVDET ERGUN: TARİHİ YOLCULUK

Efsane yazdın tarihe Beşiktaş... Aşık oldum renklerine Beşiktaş... Ölüm olsa dönemeyiz bu yoldan... Canım feda olsun sana Beşiktaş... Maç ölüyü dirilten 41 bin sevdalının bu tezahüratlarıyla bitti. Yiğidin harman olduğu Dolmabahçe bayram yeriydi.

Halaylarla, türkülerle geçen gecenin başına dönersek... Grup lideri olmanın getirdiği rahatlık oyunculara sirayet etmişti. Paslar yerini bulmuyor, riskli alanda top kayıpları dikkat çekiyordu. Savunma bakanı Pepe, orta sahanın maestrosu Tolgay, hücumun Paşa’sı Tosun gibi maça iyi başlayanlar, kötü başlayanların açıklarını kapatmaya çalışırken Porto faturayı kesti. Duran top organizasyonunda Q7 kaçan rakibini seyre dalarken, Aboubakar’dan gelebilecek golü stoper Felipe attı. Unutmadan o Aboubakar, maçtan sonra tribünleri kırmayıp üçlü çektirdi!

Quaresma’yla kaçan gole yanarken, devamında çıkardıklarımıza şükrettik. Adriano ilk yarıdaki tek olumlu hareketini yapıp rakibin ayağından topu çaldığında, Aboubakar’ın şutu dışarı gittiğinde nefes aldık. Oyunun kaderi değişmişti, artık sıra bizdeydi...

HARİKASINIZ ÇOCUKLAR!

Babel ve Talisca iyi başlayamayabilirdi... Ama sahada Kartal’ın asi ruhunu simgeleyen biri vardı; Cenk Tosun... O ki maça scout ekibi gönderen kulüplerin parayla ölçemeyeceği kadar koca bir yüreğe sahipti. Çocukken ayakabılarıyla uyuyan, babasının başını şişirip henüz 3 yaşındayken okula yazılan bu genç, futbola aşkla bağlıydı... Attırdığı gol de kalplere yazıldı. Ekmeğini taştan çıkarıp topu kapışı, Babel’in pası, sonra olağanüstü şekilde rakibinden önce hamle yapıp ayakta kalışı ve verdiği müthiş asist... O dakikaya kadar el feneriyle aranan, Şenol hocanın 5 dakika önce uyardığı Talisca’ya dokunmak kalmıştı. Vodafone Park’ta bir ilk yaşandı, anonsçu golü ‘Cenk Tosun’un muhteşem asistiyle’ şeklinde duyurdu.

KOMUTAN PEPE! Defansı ve takımı bir komutan gibi yöneten Pepe, performansıyla maça damga vurdu. Portekizli yıldız, birden fazla ikili mücadeleye giren isimler arasında yüzde 85 (13’te 11) ile en yüksek başarıyı yakaladı. Aynı zamanda 2 hava topunu da kazandı

Babel’in biraz devreye girmesiyle, ikinci yarıya araya tikitakalar da serpiştirilen müthiş bir başlangıç yaptık. Her şeyi Brahimi ve Abou’nun ayaklarından bekleyen Porto alışık olmadığı bir ablukayla karşılaştı. Babel’in çevresinde 8 kişi varken üst direği sallayan yapıtında, sanatçı ruhlu Q7’nin tuale yansımayan fırça darbesinde galibiyete yaklaştık, ama olmadı. Hayat bu ya, yıllarca Beşiktaşlılar her güzel şeyin ardından, kötü bir şey bekleyerek yaşadı. Medel’in ikramını Ricardo değerlendiremedi. Güneş’le Beşiktaş’ın talihi de değişmişti! Hocanın tek kusuru Talisca’ya fazla sabretmesiydi.

Şapka çıkarılacak bir mücadele verdiler. Uluslararası 7 kupası bulunan Porto’ya karşı 63’e 37 topla oynama yüzdesi, 7’e karşı 27 orta, sıfıra karşı 7 korner bu seviyede çok görülmüş şey değildi. Kartal gruptan lider çıkıp şanlı tarihinin en görkemli sayfasını yazdı.

TOLGAY ARSLAN

Oynadıkça büyüyor... Cenk ile birlikte gecenin yıldızıydı. Oğuzhan’ın artık onu kesmesi çok zor.

Beşiktaş - Porto