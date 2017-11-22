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Bir ‘komutan’ gibi defansı ve hatta takımı yöneten Pepe, Porto’nun forvetlerine geçit vermedi. Birden fazla ikili mücadeleye giren isimler arasında yüzde 85 (13’te 11) ile en yüksek başarıyı yakalayan isim olan ‘Komutan Pepe’ aynı zamanda girdiği 2 hava topu mücadelesini de kazandı.