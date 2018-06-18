Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi şansını yitiren Beşiktaş’ı mali açıdan sancılı günler bekliyor...



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre para sorunu yüzünden Anderson Talisca’yı elden kaçıran ve şu anda maliyeti düşük futbolculara yönelen Siyah-Beyazlı yönetimin bunların yanı sıra eylül ayına kadar 50 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapması gerekiyor. Kulübün sigorta ve vergi borçları biriken futbolcu alacakları ile personel maaşları gibi giderler için önümüzdeki 3 ay içinde ciddi bir yükün girecek olan yetkililer, bu nedenle kaynak arayışına girdi.





Q7 VE NEGREDO SATIŞTA



Özellikle yeni sponsor arayışında olan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da futbolcu satmanın hesaplarını yapıyor. Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma’ya gelecek olan teklifleri düşünmeden kabul etmeyi planlayan başkan Fikret Orman’ın iki futbolcu için Avrupa kulüplerinin yanı sıra bazı Çin takımları ile de temas halinde olduğu öğrenildi. Q7 ve Negredo için 15 milyon Euro’nun üstünde bir gelir bekleyen Orman’ın kaynak arayışlarına devam ettiği ifade edildi.