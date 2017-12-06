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Futbol

ESPN, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı üzerine Beşiktaş dosyası hazırladı!

06.12.2017 - 15:28 | Güncelleme:

  • 1 Beşiktaş ile ilgili son dakika haberler - Leipzig Beşiktaş maçı öncesi flaş gelişme
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    Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Devler Ligi'nde bu sezon birçok ilke imza atmıştı. Dünya basını da Beşiktaş'ın bu sezonki başarısını manşete taşıdı!

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    ESPN, Beşiktaş'la ilgili özel bir dosya hazırladı ve siyah-beyazlıların dünya futbolunda küresel bir pozisyonda olma yolunda önemli yol katettiğini yazdı.

  • 3 Beşiktaş ile ilgili son dakika haberler - Leipzig Beşiktaş maçı öncesi flaş gelişme
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    Haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçmişte Avrupa'da kazandığı başarıların gölgesinden kurtulduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın birkaç yıl öncesine kadar finansal krizde olduğu ve şike suçlamaları nedeniyle UEFA'dan Avrupa'ya katılamama cezası aldığının altı çizildi.

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    Fikret Orman ve yönetimi için "Kimsenin istemediği işi devraldı" ifadeleri kullanıldı ve Beşiktaş'ın Türk futbolunun yeni lokomotifi olduğu vurgulandı. 

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    Başkan Fikret Orman ESPN'e özel açıklamalarda da bulundu. İşte ESPN'in hazırladığı Beşiktaş dosyası...

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