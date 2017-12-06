ESPN, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı üzerine Beşiktaş dosyası hazırladı!
06.12.2017 - 15:28 | Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Devler Ligi'nde bu sezon birçok ilke imza atmıştı. Dünya basını da Beşiktaş'ın bu sezonki başarısını manşete taşıdı!
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ESPN, Beşiktaş'la ilgili özel bir dosya hazırladı ve siyah-beyazlıların dünya futbolunda küresel bir pozisyonda olma yolunda önemli yol katettiğini yazdı.
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Haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçmişte Avrupa'da kazandığı başarıların gölgesinden kurtulduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın birkaç yıl öncesine kadar finansal krizde olduğu ve şike suçlamaları nedeniyle UEFA'dan Avrupa'ya katılamama cezası aldığının altı çizildi.
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Fikret Orman ve yönetimi için "Kimsenin istemediği işi devraldı" ifadeleri kullanıldı ve Beşiktaş'ın Türk futbolunun yeni lokomotifi olduğu vurgulandı.
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Başkan Fikret Orman ESPN'e özel açıklamalarda da bulundu. İşte ESPN'in hazırladığı Beşiktaş dosyası...
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Türk futbolu artık Avrupa'da yeni bir taşıyıcı edinmiş durumda. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekor kırdı.
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Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı garantileyen ilk Türk takımı olan Beşiktaş, henüz gruptaki son maçına çıkmadı bile!
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Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan siyah-beyazlılar, artık komşularının gölgesinden kurtuldu! Ligde son iki sezonda şampiyon olan Kara Kartal, Avrupa'da da yükselen bir grafiğe sahip.
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Ancak Beşiktaş'ın gösterdiği büyüme bunlarla sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, global futbol dünyasında da önemli parçalardan biri olmak istiyor!
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5 yıl önce finansal krizde olan kulüp, 142 davayla karşı karşıyaydı ve şike iddiaları nedeniyle UEFA organizasyonlarından men edilmişti. Fikret Orman, kimsenin istemediği o koltuk için elini taşın altına koydu ve değişimi başlattı.
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"Son birkaç yılımızı kısa vadeli hedefler yerine geleceğimizi inşa etmekle geçirdik" diyor Fikret Orman ve ekliyor:
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"Doğru oyuncuları ve doğru teknik direktörü bulmak bizim için büyük bir adımdı. Ayrıca marka yönetimi, sponsorluk ve finansal anlaşmalar da bu sürecin parçasıydı. Bu vizyonumuz, meyvelerini vermeye başladı."
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"Artık sportif başarımızı ve finansal yapımızı korumak istiyoruz. Kulübün dengesini uzun süreçte bozacak kısa süreli başarı getirecek kararlar almamak zorundayız."
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Beşiktaş son birkaç yılda kulübün kemerlerini sıktı, maaş ve transfer politikasını yeniden yapılandırdı. G Grubu'ndaki rakiplerine göre daha az para harcadı.
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Bu sezon transfere 7,1 milyon sterlin harcayan Kara Kartal'ın gruptaki rakipleri Monaco 91 milyon, RB Leipzig 54 milyon, Porto ise 19 milyon sterlin harcadı.
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Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin dışında Alvaro Negredo, Gary Medel, Caner Erkin gibi oyuncuları düşük maliyetlerle kadrosuna kattı ve Anderson Talisca ile Jeremain Lens'i kiralayarak ise dikkatleri çekti.
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Siyah-beyazlıların dikkat çeken yükselişinin diğer bir parçası ise sosyal medyada oldu. Telefonunuz muhtemelen bütün yaz Beşiktaş'ın viral çalışması olan "#ComeToBeşiktaş" ile yankılandı.
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Bu çalışma eğlenceli de olsa kulübün global marka olma yolunda gösterdiği çabayı ortaya koyuyor. Beşiktaş, sosyal medyada tüm dünya kulüpleri arasında sosyal medya takipçi sayısında en fazla yükseliş sağlayan 3. kulüp oldu.
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Siyah-beyazlı kulüp bu alanda Barcelona, Manchester United, Liverpool, Chelsea gibi kulüleri gerisinde bıraktı.
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100 MİLYON TARAFTAR HEDEFİ!
Fikret Orman'ın vizyonu, Beşiktaş için yerel başarılardan ziyade evrensel çapta zaferlerde. Kara Kartal'ın dünya kulübüne dönüşerek 100 milyon taraftara ulaşması hedefleniyor. "Türkiye dışında birçok projemiz var. Yurt dışındaki tanınırlığımızı artırmak istiyoruz." diyor Orman ve ekliyor:
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"Çin'de (Temmuz 2017'de Schalke ile hazırlık maçı yapıldı) futbol maçı yapan ilk Türk kulübü olduk. Uzak Doğu turu, oraya kale dikmemiz açısından harika bir adımdı. Çinli yetkililer bizi ziyaret etti ve birlitke uzun süreli planlar yaptık."
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"Global projelerimizi tüm yönleriyle Çin, Asya, Orta Doğu ve Avrupa ile ABD'de devam ettireceğiz."
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ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ
Beşiktaş, saha dışında olduğu kadar saha içerisinde de atılımlar gerçekleştirdi. Şenol Güneş kariyerinde birçok farklı türden oyuncuyu başarıyla işleyerek onlardan faydalandı. Kimsenin idare edemediği Ricardo Quaresma'yı en yüksek performansına ulaştırdı.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Rafael Benitez'in büyük umutlarla Liverpool'a transfer ettiği Ryan Babel'in de İspanyol çalıştırıcının umduğu seviyeye gelmesine yardım etti.
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Şenol Güneş ayrıca Cenk Tosun'un rotasyon oyuncusundan Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi performanslardan birini veren santrfor haline dönüşmesinde de başrol oynadı.
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Cenk'in Şampiyonlar Ligi'nde 4 golü ve 2 asisti bulunuyor.
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Portsmouth'ta sol bek oynayan Dusko Tosic de Güneş yönetiminde Pepe'nin savunmadaki 'suç ortağı' oldu.
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Arsenal, Oğuzhan Özyakup'un Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takıma liderlik yapmasıyla Beşiktaş'ı kıskanıyor bile olabilir.
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"Saha içi yönetimini yapacak uzmanları getirdik" diyor Orman ve ekliyor: "Bu durum Türk kulüplerinde maalesef nadiren bulunan bir şey."
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VODAFONE PARK VE TARAFTARA AYRI PARANTEZ!
Şenol Güneş faktörü hafife alınabilecek bir şey değil. Ancak Vodafone Park'ın atmosferini de hafife alamayız. Nisan 2016'da kullanılmaya başlayan stadyum, kulübün gelir ağını da yukarı çekti. Etkileyici bir mühendislik seviyesi olan Vodafone Park, İnönü Stadı'nın yerinde yeniden doğan bir anka kuşu gibi!
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Futbol oynanan birkaç mecra övünç kaynağı olabilir. Bunu bilenlerden biri de RB Leipzig santrforu Timo Werner. Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında kulak tıkacı takmasına rağmen oynamaya devam edememiş ve oyundan çıkarılmak istenmişti. Daha sonra yapılan açıklamada "Sirkülasyon ve nefes alma problemleri" yaşadığı belirtildi!
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"12. adam" terimi, Beşiktaş için klişe değil. Kulüp, 1903'te kurulduğu yerde bulunuyor. McDonald's bile Galatasaray'ın renklerini çağrıştırdığı için Beşiktaş'ta siyah-beyaz renklerle dükkan açıyor. Dünyadaki tek siyah-beyaz imzalı mağaza da burada bulunuyor! "Taraftarımız, birçok hikayemizin kahramanı" diyor Başkan Orman ve ekliyor:
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"2013'te iç saha maçlarımızı Atatürk Olimpiyat, Başakşehir, Konya ve Ankara stadyumlarında oynamaya başladık, 2016'nın yarısına kadar da devam ettik. Onlar bizi desteklemekten, bize inanmaktan azla vazgeçmediler. Taraftarımız, ailemizin önemli parçası. Bu gerçek bir güç ve buna sahip olan pek fazla kulüp yok."
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Beşiktaş bu gelişimi sürdürebilrise global futbolun parçalarından biri olacaktır. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin üzerine çıktı ve artık limit, gökyüzü!
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Fikret Orman sözlerini "Herkes kapasitemizi ev Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceklerimizi gördü. Bu aşamadan sonra hangi takımla eşleşeceğimizin yönemi yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz." ifadeleriyle noktaladı.
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