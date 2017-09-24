Beşiktaş-RB Leipzig maçında Sergei Karasev düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yapan ve Porto'u deplasmanda net bir skorla devirerek kulüp tarihinde Devler Ligi'nde ilk kez lider olarak başlayan Beşiktaş'ta RB Leipzig maçının hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 26 Eylül Salı günü saat 21:45'te başlayacak olan Beşiktaş-RB Leipzig maçının hakemi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev oldu. Rus hakem Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli'yle İtalya'da oynadığı karşılaşmayı da yönetmişti.
Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yapacak. Maksim Gavrilin'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov.
BEŞİKTAŞ - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
İlk maçta Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'i ağırlayacak. 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
- İki takım şimdiye kadar hiç karşılaşmadı.
- Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- RB Leipzig, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
- Beşiktaş, evinde oynadığı son maçta Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
- RB Leipzig, deplasmanda oynadığı son maçta Augsburg'a 1-0 kaybetti.
- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3 puanla lider konumunda, Leipzig ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.
- Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- RB Leipzig, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular arasında 1'er gol ile Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca bulunuyor.
- RB Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular arasında 1 gol ile Emil Forsberg bulunuyor.
- beşiktaş
- RB Leipzig
- Beşiktaş RB Leipzig maçı hangi kanalda?
- Sergei Karasev
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