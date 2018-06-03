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Şenol Güneş’in Gökhan Gönül ile birlikte oynayacak bir isim istemesinin ardından harekete geçen yönetim Alman takımı Augsburg ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Daniel Opare ile yeniden el sıkıştı.