Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 3 milyon Euro'yu kaptı!

İki sezondur Şampiyonlar Ligi’nden önemli gelir kazanan Beşiktaş, Porto galibiyetinin ardından gelen Leipzig zaferiyle birlikte 1.5 milyon Euro’nun daha sahibi oldu. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Kartal, kasasına 3 milyon Euro koydu.

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