Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde rekor peşinde

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider olarak çıkan ilk Türk takım unvanını alan Beşiktaş, bugün Leipzig maçı ile yeni rekorlara imza atabilir. ‘Formalite’ diye nitelenen maç aslında çok daha fazla ‘ilk’lerin gelme olasılığını taşıyor. 90 dakika sonunda Siyah-Beyazlılar, beraberlik ya da galibiyet alırsa Şampiyonlar Ligi’ndeki grup mücadelesini namağlup tamamlayacak ilk Türk takım olacak. Siyah-Beyazlılar, ayrıca Alman ekibini yenmesi halinde puanını 14 yapacak ve Türk takımları arasında grup aşamasında en yüksek puana ulaşan takım unvanını alacak.



GALATASARAY VE FENER 10’AR GOL ATTI

Bunların yanı sıra 9 golü bulunan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nin grup mücadelesinde en çok gol atan Türk takımı olmak için bugün 2 gol arayacak. Gruplarda şimdiye kadar en çok gol atan Türk takımları Galatasaray ile Fenerbahçe oldu. Cimbom, 1999-2000 sezonunda grup maçlarında 10 gole ula- şırken, Kanarya da 2004-2005’te aynı sayıda gol buldu. Son 2 sezonda Beşiktaş’a tarihi başarılar yaşatan teknik direktör Şenol Güneş de takımının Leipzig maçını yenilmeden tamamlaması halinde tarihe geçecek. Türk teknik direktörler arasında Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Güneş, puan alınması halinde 2007-2008’de Fenerbahçe’ye 11 puan kazandıran Arthur Zico’yu da geçmiş olacak.

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