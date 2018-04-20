Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçında başına gelen cisim nedeniyle yaralanan ve geceyi hastanede geçiren teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanda yer almadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Güneş'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.