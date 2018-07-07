Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren siyah beyazlı ekip sezonun ilk hazırlık maçına ise Macaristan 2. Lig ekiplerinden Siofok ile X Bionic Tesisleri'nde çıktı. Beşiktaş taraftarları ve futbol severler karşılaşma öncesi Beşiktaş - Siofok hazırlık maçı ne zaman, saat kaça, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

İşte 1-1'lik skorla biten karşılaşmayla ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI



Siyah beyazlı takım Macaristan 2. lig ekiplerinden olan Siofok ile bu akşam Türkiye saati ile 19.00'da karşılaştı. 1-1'lik skorla biten karşılaşma canlı yayınlanmadı...



Beşiktaş, Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 8 Temmuz Pazar günü bir başka Macar ekibi Gyirmot ile oynayacak.



Beşiktaş, Ehrenhausen kasabasında 11 Temmuz'da başlayacak kampta ilk olarak 12 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 15 Temmuz Pazar Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile dördüncü hazırlık maçını oynayacak siyah-beyazlılar, 17 Temmuz'da İngiltere ekibi Reading ve 20 Temmuz'da Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak.