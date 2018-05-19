Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlayacak. Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek ligi galibiyetle tamamlamaya çalışacak.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiası için karşılaşmayı kazanıp 69'ar puanlı Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 68 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.
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BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Alpay, Gökhan, Vagner Love, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Kone
YEDEKLER: Rochet, Mert Hakan, Muhammet, Bifouma, Tolgahan, İbrahim, Hakan
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 4
SAKAT: Negredo, Caner, Tolgay, Atiba, Quaresma, Pepe, Gökhan Gönül (Beşiktaş)
CEZALI: Bjarsmyr (Sivasspor)
BEŞİKTAŞ'IN DEVLER LİGİ İHTİMALİ
Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetti: Sarı-Kırmızılılar, bu durumda da şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak 2.’lik ve 3’lük yarışı kızışacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybı en çok Beşiktaş’a yarayacak. Bu ihtimal gerçekleşir Kartal da Sivas’ı yenerse ikinci sıraya yükselecek.
EVİNDE 43 MAÇTIR YENİLMİYOR
Siyah-beyazlı takım, iç sahadaki uzun süreli namağlup serisini Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmenin peşinde olacak.
Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 43 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 36 galibiyet ve 7 beraberlikle 115 puan topladı.
Bu maçların 36'sını Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 29 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, ayrıca Vodafone Park'taki son 10 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Evindeki son puan kaybını ligin 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 10 karşılaşmada 30 puan çıkardı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo ve Atiba Hutchinson, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor maçı öncesi izin alarak ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma da takımını yalnız bırakıyor. Transfer görüşmeleri için Çin'e giden savunma oyuncusu Dusko Tosic de kadroda yok.
24. RANDEVU
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 24. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 23 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 29 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 10'u İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 11 lig maçında Sivasspor'u sadece 4 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 15, kırmızı-beyazlılar 13 gol attı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 23 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
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