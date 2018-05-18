Beşiktaş - Sivasspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Beşiktaş ile Sivasspor, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Beşiktaş 68 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sivasspor 49 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Beşiktaş, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sivasspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 250 kodlu maçı oynayanlar; Beşiktaş galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Sivasspor galibiyet oranı 10.00. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Beşiktaş son hafta oynanan Konyaspor maçında 2-1 yenildi.

Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, evinde 13 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 9 gol yedi.

Sivasspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Sivasspor, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.