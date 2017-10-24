Beşiktaş Sompo Japan: 65 - Stelmet Zielona Gora: 60

SALON: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

HAKEMLER: Marius Ciulin (Romanya), Erez Gurion (İsrail), Boris Krejic (Slovenya)

BEŞİKTAŞ SJ: Kenan Sipahi 3, Diebler 19, Weems 14, Strawberry 14, Sertaç Şanlı 2, Lima 7, Erkan Veyseloğlu 3, Can Maxim Mutaf 3, Samet Geyik

STELMET ZG: Moore 4, Koszarek 2, Zamojski 12, Kelati 10, Dragicevic 13, Hrycaniuk 6, Mokros 2, Matczak 4, Florence 7

1. PERİYOT: 23-13

DEVRE: 33-27

3. PERİYOT: 43-46

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 32.50 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

Beşiktaş Sompo Japan grupta üst üste 2. galibiyetini alırken, Stelmet Zielona Gora ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Siyah-beyazlı takım, Strawberry'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 19-9. Kalan bölümde konuk takımın Zamojski ve Florence ile bulduğu basketlere Strawberry'nin sayılarıyla karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 23-13 önde bitirdi.

Stelmet Zielona Gora, ikinci çeyrekte uyguladığı etkili savunmayla Beşiktaş Sompo Japan'ın fazla sayı bulmasına izin vermedi. Hrycaniuk, Florence, Kelati ve Dragicevic ile skor bulan konku takım, Matczak'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği basketle 19. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 28-25. Kalan bölümde Diebler ve Weems ile skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 33-27 üstün gitti.

Beşiktaş Sompo Japan, Weems ve Lima ile bulduğu sayılarla 21. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 37-27. Zamojski, Kelati ve Dragicevic'in kaydettiği basketlerle 10-0'lık seri yakalayan Stelmet Zielona Gora, 25. dakikada skorda dengeyi sağladı: 37-37. Konuk ekip, Florence'in serbest atış çizgisinden attığı sayıyla karşılaşmada ilk kez öne geçti: 39-40. Daha sonra Beşiktaş Sompo Japan'ın Strawberry ile bulduğu sayılara Zamojski, Hrycaniuk ve Dragicevic ile karşılık veren Stelmet Zielona Gora, final periyoduna 3 sayı avantajla (43-46) girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Stelmet Zielona Gora, Dragicevic'in basketiyle 33. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 51-57. Weems, Diebler ve Erkan Veyseloğlu'nun sayılarıyla rakibine karşılık veren siyah-beyazlılar, 39. dakikada beraberliği sağladı: 60-60. Beşiktaş Sompo Japan, Can Maxim Mutaf'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 17 saniye kala skoru 63-60 yaptı. Kelati'nin başarısız dış atış denemesinin ardından Diebler ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, müsabakadan 65-60 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan: 65 - Stelmet Zielona Gora: 60

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