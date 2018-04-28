BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 77 - PINAR KARŞIYAKA: 63
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 10, Strawberry 8, Weems 10, Clark 21, Sertaç Şanlı 4, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Semih Erden 18, Can Maxim Mutaf 6, Palacios, Muratcan Güler
PINAR KARŞIYAKA: Berk İbrahim Uğurlu 6, Wood 9, Kennedy 19, Banic 4, Jones 12, Akif Egemen Güven 7, Waters, Allen 6, Metin Türen, Erdi Gülaslan
1.PERİYOT: 16-16
2.PERİYOT: 37-35
3.PERİYOT: 57-45
MAÇ SONUCU: 77-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı 77-63 yendi.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 18. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.
Mücadeleye üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan 5. dakikayı 9-8 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyot, 16-16 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci çeyreğe iki takım da karşılıklı top kayıplarıyla başlarken, boyalı alanda sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 17. dakikaya 29-26 önde girdi. Oyunda üstünlüğü eline alan Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Semih Erden'in basketleriyle ilk yarıyı 37-35 önde tamamladı.
İkinci yarıya hücumda tempolu başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in orta mesafeli basketiyle Pınar Karşıyaka karşısında 27. dakikaya 50-42 üstün girdi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertliği artıran siyah-beyazlılar, Semih Erden ve Strawberry'nin etkili oyunuyla final periyoduna 12 sayı önde gitti: 57-45.
Beşiktaş Sompo Japan, hücumda top kayıpları yapan Pınar Karşıyaka önünde 33. dakikada farkı 12 sayıya (63-51) çıkardı. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 77-63 kazandı.
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı pivot Juan Palacios, yaklaşık üç ay sonra sahalara döndü. Palacios, 4 dakika 37 saniye süre alırken, sayı üretemedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.