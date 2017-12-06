Beşiktaş Sompo Japan: 79 - Nanterre: 74

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Strawberry 8, Diebler 16, Weems 14, Lima 4, Sertaç Şanlı 12, Clark 2, Kenan Sipahi 5, Erkan Veyseloğlu 7, Samet Geyik, Muratcan Güler

Nanterre: Schaffartzik 16, Shuler 18, Petteway 6, Aminu 8, Murphy 2, Passave-Ducteil 7, Konate 4, Invernizzi 5, Tchouaffe 2, Wilson 4, Pansa 2

1. Periyot: 21-12

Devre: 42-31

3. Periyot: 62-56

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, grupta 6. galibiyetini alırken, Nanterre ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk iki dakikasında takımlar sayı üretemezken, Beşiktaş Sompo Japan, Lima ve Boatright'ın basketleriyle 4. dakikayı 7-0 önde geçti. Sertaç Şanlı'nın skor katkısı verdiği Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 21-12 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 34-20. Fransız ekibi farkı eritse de siyah-beyazlılar devre arasına 42-31 önde girdi.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya Jon Diebler ve Ryan Boatright'ın üç sayılık basketleriyle başlarken, Nanterre rakibine Shaffartzik'in 5 sayısı ile karşılık verdi. Siyah-beyazlıların hücumda ritim kaybetmesini iyi değerlendiren konuk takım, 25. dakikada farkı 5 sayıya (51-46) indirdi. Weems ve Diebler'ın üç sayılık basketleriyle toparlanan siyah-beyazlılar, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve 3. periyodu 62-56 önde tamamladı.

Son çeyrekte Aminu, Konate ve Shuler'in basketleriyle etkili olan Nanterre, 36. dakikada farkı 1 sayıya (66-65) indirdi. Erkan Veyseloğlu'nun kaydettiği 4 sayı ile rakibinin öne geçmesine engel olan Beşiktaş Sompo Japan, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve maçı 79-74 kazandı.