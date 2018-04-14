Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Gaziantep Basketbol, 14-13 önde geçti. Pota altından Semih Erden, dış atışlarda da Strawberry'le etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, konuk ekip karşısında ilk periyodu 27-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, hücumda arka arkaya top kayıpları yapan Gaziantep Basketbol karşısında 16. dakikada farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, dış atışlarda Erol Can Çinko ve Armand'la isabetler bulsa da Lalanne ve Strawberry'le hücumda sayılar üretmeyi sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, ilk yarıyı 50-38 önde bitirdi.

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden Carter ve Miller'la peş peşe bulduğu basketlerle başlayan Gaziantep Basketbol, 25. dakikada farkı 6'ya indirdi: 59-53. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumda yeniden ritmini yakalayan siyah-beyazlılar, Can Maxim Mutaf ve Adams'ın etkili oyunuyla son periyoda 73-66 önde gitti.

Final çeyreğine de tempolu giren kırmızı-siyahlılar, hızlı hücumda Freimanis'in turnikesiyle 36. dakikada farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Savunma sertliğini son bölümde artıran siyah-beyazlılar, Diebler ve Adams'ın üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada skoru 85-77'ye getirdi. Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-80 kazandı.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14

GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 15, Erol Can Çinko 9, Armand 20, Balazic 2, Carter 21, Murat Göktaş, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva, Freimanis 13

1. PERİYOT: 27-20

DEVRE: 50-38

3. PERİYOT: 73-66