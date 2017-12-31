Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan yılın son derbisini baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli ekip 76-71 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş ligde 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise 4. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Doğuş, rakibi ile ligde oynadığı son 15 karşılaşmayı da kazandı. Beşiktaş Sompo Japan, sarı-lacivertli takım karşısındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun play-off çeyrek final aşamasında elde etti.

İki takım geçen sezon ligin play-off final etabında karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe, rakibi ile oynadığı 4 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Beşiktaş Sompo Japan: 71 - Fenerbahçe Doğuş: 76

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Ali Şakacı



Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Muratcan Güler 2, Diebler 6, Clark 7, Lima 12, Sertaç Şanlı 6, Weems 12, Kenan Sipahi 3, Strawberry 7, Erkan Veyseloğlu 5

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 3, Guduric 15, Melli 4, Thompson 9, Sinan Güler 9, Vesely 15, Wanamaker 10, Datome 6, Ahmet Düverioğlu



1. Periyot: 10-21

Devre: 30-45

3. Periyot: 51-65

Karşılaşmaya Thompson'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikaya 10-4 önde girdi. Sarı-lacivertliler, skor üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Thompson ve Guduric ile sayı bulmaya devam ederek ilk çeyreği 21-10 önde kapattı.

Fenerbahçe Doğuş, ikinci periyodun ilk bölümünde de yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Beşiktaş Sompo Japan karşısında 15. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 14-38. Weems ve Erkan Veyseloğlu ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan siyah-beyazlılar farkı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına 45-30 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, müsabakada boyalı alanda sayı üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 25. dakikaya 59-42 önde girdi. Taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, Boatright'ın dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 11 sayıya (48-59) indirdi. Sarı-lacivertliler, Wanamaker'ın sayılarıyla son çeyreğe de 65-51 önde girdi.

Skor üstünlüğünü son periyotta da korumayı başaran Fenerbahçe Doğuş, derbi müsabakasından 76-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri Fenerbahçe Doğuş'tan 15'er sayıyla Guduric ve Vesely olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Weems ve Lima 12'şer sayı kaydetti.