Beşiktaş, Sompo Japan ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, sponsorluk anlaşmasının kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Fikret Orman, her sponsorluk anlaşmasının hedeflerine ulaşmaları adına büyük önem taşıdığını belirterek, "Koçumuz Ufuk Sarıca liderliğinde istikrarlı bir başarı elde etme hedefindeyiz. Beşiktaş JK olarak, sponsorlarımızı her zaman memnun etmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızla beraber gelen sportif başarılar da, sponsorlarımızın yoluna bizimle beraber devam etmesini sağlıyor. Kalıcı başarılar bir ekip çalışması ile ortaya çıkar. Takımımızın mücadelesi, sponsorlarımızın da desteği ile her zaman daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"KUPAYI KALDIRACAĞIMIZ BİR YIL OLMASINI DİLİYORUZ"

Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş ise Türkiye'nin en köklü ve en güçlü spor kulüplerinden Beşiktaş ile sponsorluk anlaşmalarını önümüzdeki iki yıl daha devam ettirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yapılan anlaşmaya yalnızca bir sponsorluk olarak değil, alanında yükselen iki değerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir güç birliği olarak batıklarının altını çizen Dalaş, şöyle konuştu:

"Son dönemde önemli bir çıkış yakalayan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş Basketbol Erkek Takımı gibi Sompo Japan Sigorta da Türkiye'de 15 yıllık geçmişi olmasına rağmen sektörde lider şirketler arasında yer almaktadır. Şirketimizin genç ve dinamik yapısına uygun olarak yeni dönemde sponsorluğumuzu diğer takımlardan farklılaşan saha içi aktivitelerle de güçlendiriyoruz. Beşiktaş taraftarının bağlılığından ilham alarak tasarladığımız bu aktivitelerle, taraftarın ve takımın gücüne güç katacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımımızın ulusal ve uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımızla, kupayı kaldıracağımız başarılı bir yıl olmasını diliyoruz."

Yeni sezonda, "Eagle Girls by Sompo Japan Sigorta" dans takımının yanı sıra, "Bando Karakartal" ve maskot "Kara Pençe"nin de Sompa Japan Sigorta katkılarıyla maçlarda yer alacağı da açıklandı.