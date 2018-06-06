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PEPE TEKLİFİ İKİYE BÖLDÜ

Yılda 6 milyon euro'ya yakın bir masrafı olan Portekizli oyuncu için şimdiye kadar Suudi Arabistan, Katar ve Çin'den bazı takımların yetkilileri ile görüşen Çebi'nin bu tekliflerden birisini mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Orman ise Pepe'yi taraftarın sevdiğini takımın yıldızlarından olduğunu söyleyerek takımda tutmaya çalışıyor.

(Fotomaç)