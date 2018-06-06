FELLAINI İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI
Kırmızı Şeytanlar'ın yeni sözleşme teklifini reddeden ve 30 Haziran tarihi itibarı ile serbest kalacak olan orta saha oyuncusuyla ilgili Fransız basını yeni bir iddia öne sürdü.
Ülkenin önemli yayın organlarından RMC Sport'un internet sitesi, Beşiktaş'ın Fellaini'ye resmi teklifini ilettiğini yazdı.
Haberde Beşiktaş yönetiminin dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 5 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.
Fellaini'ye gelen bir diğer teklifin ise Çin Süper Ligi'nden olduğu ve adı açıklanmayan bu takımın 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 20 milyon euro önerdiği iddia edildi.
Öte yandan Paris Saint Germain'in yeni hocası Thomas Tuchel'in Belçikalı merkez orta saha oyuncusu istemediği ve bu nedenle Fellaini'nin PSG'ye transferinin imkansız olduğu öğrenildi.
(Fanatik)
EMRE AKBABA İÇİN VAGNER LOVE + PARA
Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüyor.
Beşiktaş'ın, Emre Akbaba için Alanyaspor’a Vagner Love ile birlikte 2 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptığı ancak Alanyaspor'un 2 milyon Euro'luk öneriyi az bulduğu ortaya çıktı. Alanyaspor'un Emre Akbaba için Brezilyalı yıldızla birlikte 3.5 milyon Euro istediği öne sürüldü.
(Takvim)
BEŞİKTAŞ, FREDERICKS'İ ELİNDEN KAÇIRDI
Beşiktaş'ın sağ bek pozisyonu için düşündüğü Ryan Fredericks, West Ham United ile resmi sözleşme imzaladı.
KARTAL, BERNARD'DAN VAZGEÇTİ
Beşiktaş'ta; Bernard transferi, bonservis bedeli olmamasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle rafa kaldırıldı.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Bernard ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bizzat görüştüğü ancak imza parası ile birlikte yıllık ücreti 6 milyon Euro'yu (32 milyon 300 bin TL) bulması nedeniyle bu transferden vazgeçildiği öğrenildi.
SAĞ BEKTE HEDEF RAFAEL
Sağ bekte ise Gökhan Gönül'e alternatif arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar için Rafael da Silva ismi ortaya atıldı. Fransız basını, 27 yaşındaki Brezilya savunmacının kulübü Lyon'a teklif yapıldığını ve cevap beklendiğini yazdı.
(Sabah)
FERNANDES VETO EDİLDİ
Menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a dönmek istediğini ileten Fernandes’in, “Ne olur Beşiktaş beni alsın. Futbolu orada bitirmek istiyorum.
Ancak Beşiktaş yönetimi takımda gençleştirme operasyonu başlattığı için 32 yaşındaki Manuel Fernandes’i tekrar almayı düşünmüyor.
(Akşam)
ATIBA İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş ile kontratı biten Atiba Hutchinson arasında görüşmeler devam ediyor.
Geçen sezon 1.5 milyon euro alan oyuncuya yönetim 600 bin euro teklif ederken 1 yıl sonra da yardımcı antrenör olarak kulüpte kalmasını önerdi. Kanadalı oyuncu 1.2 milyon euro isterken artık Atiba’nın kararı bekleniyor.
(Şampiy10)
"GÜNEŞ, KLAASSEN'İ DE PARLATABİLİR"
İngiliz basını Everton'da forma şansı bulamayan Klaassen'in, Beşiktaş'a gitmesinin hem oyuncu hem de kulüpler açısından olumlu olacağını yazdı.
Everton'un 23.6 milyon pound ödeyerek aldığı Klaassen'in genç bir oyuncu olduğu ve bu kulüpte beklenen patlamayı bir türlü yapamadığı hatırlatılarak şu yorumda bulunuldu:
Yaz döneminde Klaassen'in (25) Beşiktaş'a kiralanması hem oyuncu hem de kulüpler açısından olumlu sonuç verecek gibi görünüyor.
FAZLA ÖRNEK VAR
Çünkü Beşiktaş yedek oyuncuların bankası gibi. Avrupa'da bekleneni veremeyen oyuncular Beşiktaş'a gidince Şenol Güneş'in elinde parlıyor.
Aboubakar, Mario Gomez, Anderson Talisca, Quaresma, Ryan Babel gibi bir çok örnek var. Davy Klaassen'in de yaz döneminde Beşiktaş'a kiralık verilmesi, Everton'a gelecekte iyi bir kazanç sağlayabilir.
(Akşam)
BENTEKE'NİN MENAJERİ KONUŞTU
Beşiktaş'ta santrfor mevkiine yapılacak takviye için arayışlar devam ederken, dün ortaya çıkan Christian Benteke iddiasıyla ilgili, yıldız futbolcunun Türk menajeri Kısmet Eriş açıklamalarda bulundu.
Eriş, Crystal Palace'ın 27 yaşındaki Belçikalı golcüsü Benkete için "Fikret Orman beyi kişisel olarak tanıyorum. Gerçekten çok dürüst, iyi bir insan. Geçmişte konuşmuştuk, Benteke'yi beğendiğini söylemişti.
Fakat maddi yönden bu işin olmasının imkanı çok az. Çünkü kulübü onu 20 milyon euro'dan aşağı bırakmaz. Kiralık teklifi yaptılar mı bilmiyorum ama benimle kimse görüşmedi.
Böyle bir durum olsa zaten Fikret Bey beni arardı" ifadesini kullandı.
(Fotomaç)
TALISCA'YA 2 YERLİ ALTERNATİF
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, takımdan ayrılan Anderson Talisca'nın boşluğunu doldurmak için harekete geçti.
Brezilyalı yıldız Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine de transfer yapacak olan Beşiktaş'ta temas kurulan isimler Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Kayserispor'dan Deniz Türüç oldu.
Milli Takım kampında bulunan 2 futbolcu için görüşmelerine başlayan yönetim, bu oyuncularla ilgili olarak önümüzdeki hafta süreci hızlandıracak.
Bu arada Shakhtar'la sözleşmesi biten Brezilyalı yıldızı Bernard da, siyah-beyazlıların 10 numara adaylarından biri.
(Fotomaç)
QUARESMA: PORTEKİZ'E ŞENOL GÜNEŞ İLE DÖNMEK İSTERİM
Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, Sport TV'ye verdiği röportajda Portekiz ekiplerinden sürekli teklif aldığını belirtti.
Yıldız futbolcu, "Çin'e ya da Arap ülkelerine gitmeyeceğim. Zaten Beşiktaş'ta mutluyum. Sözleşmem bitince Portekiz'e dönüp, 40-41 yaşına kadar oynayabilirim. Koçum (Şenol Güneş) kabul ederse Portekiz'e onunla birlikte dönmek isterim. Kendisi Portekiz futboluna katkı yapabilecek bir koç" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
TOLGA ZENGİN'İN YERİNE HARUN TEKİN
Kaptana gitmek isterse kolaylık sözü veren Beşiktaş yönetimi, Bursaspor'un başarılı kalecisi için de temaslarını sürdürüyor
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Tolga Zengin'in Ankaragücü ve Erzurum'dan teklifler aldığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar, Tolga Zengin'in ayrılması halinde kadrosuna yerli bir kaleci ile takviye yapacak.
(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ, RAFAEL İÇİN TEKLİF YAPTI
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi güçlendirilmesi düşünülen iki mevkiden biri olan sağ bek için yeni adaylar gündeme gelmeye başladı.
Fransa'nın L'Equipe gazetesinde Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası yer aldı. L'Equipe'nin haberine göre; Beşiktaş, Olimpik Lyon'un sağ bek oyuncusu Rafael için teklifini yaptı.
Olimpik Lyon'un, kulüp yöneticileri tarafından takdir gören ve kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Rafael'i Beşiktaş'a gönderme için teknik heyetle masaya oturacağı belirtildi.
(Fotomaç)
PEPE TEKLİFİ İKİYE BÖLDÜ
Yılda 6 milyon euro'ya yakın bir masrafı olan Portekizli oyuncu için şimdiye kadar Suudi Arabistan, Katar ve Çin'den bazı takımların yetkilileri ile görüşen Çebi'nin bu tekliflerden birisini mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Orman ise Pepe'yi taraftarın sevdiğini takımın yıldızlarından olduğunu söyleyerek takımda tutmaya çalışıyor.
(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLEN, MOSES ODUBAJO
Sakat olmadığı her maçta 11’de şans bulan Victor Moses’in menajerler tarafından Beşiktaş’a teklif edildiği iddia edilmişti… Moses’ı yaklaşık 1 ay önce Napoli’nin istediği Chelsea’nin 20 milyon Euro’ya satmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş’a sağ bek diye teklif edilenin Moses’ın ise Championship takımlarından Hull’da sezonu tamamlayan ve bonservisi elinde olan Moses Odubajo olduğu bildirildi.
(Fotospor)
"10 MİLYON EURO'YU GETİR, 500 BİN EURO DAHA!"
Acilen Alvaro Negredo’dan kurtulması gereken Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman menajerlere tam yetki verdi. Satıştan gelecek bonservis bedelinin yüzde 50’sini kendileriyle paylaşma sözü verdi.
Meksika’dan gelen teklifi reddeden Negredo için pek çok menajer Çin’den takım ararken, daha önce Türkiye’den Çin’e futbolcu götüren bir menajerin söylediği, ''10 milyon Euro teklif getirirsem 5 milyon Euro alacağıma dair yazılı taahhüt isterim'' sözlerine Orman’ın, ''sen o 10 milyon Euro’yu getir, ben sana 500 bin Euro daha veririm'' dediği iddia edildi.
(Fotospor)
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF BRYAN RUIZ
Jose Sosa’yı almadan önce gündeme gelen 33 yaşındaki Bryan Ruiz bir kez daha Beşiktaş’a yazıldı… Siyah-beyazlıların gençleşmeye çalıştığını dikkate almayan Portekizliler, Kosta Rikalı oyuncuyu Beşiktaş’a yazarken iddiaya göre Brezilya’dan rakip geldi. Ruiz’e Atletico MG talip oldu.
(UOL)
BEŞİKTAŞ, YUNUS İÇİN WOLFSBURG'U BEKLİYOR
Alman Bild gazetesi Beşiktaş’ın Yunus Mallı ile ilgilendiğini yazdı… Bu sezon düşmekten play-out maçıyla kurtulan Wolfsburg’un ise yeni bir yapılanma için girdiği için Türk oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi. Eğer beklentileri karşılayacak bir 10 numara transfer edilirse Yunus için Beşiktaş’la pazarlıkların olabileceği iddia edildi.
(Bild)
GERSON'DAN KÖTÜ HABER
Daniel Sturridge ve Divock Origi konusunda Jurgen Klopp’un vereceği karar ile Liverpool’un istediği Werner ile Fekir transferini bekleyen Beşiktaş yönetimin önüne Khouma Babacar bir kez daha geldi. İddiayı gündeme getiren ise La Nuova Ferrara gazetesi oldu. İtalyan gazetesi SPAL’ın Sassuolo’dan istediği Babacar için rakibinin Beşiktaş olduğunu iddia etti.
(SPAL)
VAGNER LOVE VE ADRIANO İÇİN ÇİN'DEN TEKLİF BEKLENİYOR
Vagner Love’u satmak isteyen, Adriano içinse gelecek teklife göre hazırlık yapan Beşiktaş yönetimi Çarşamba günü İstanbul’da olacak Flamengolu yöneticilerin yapacağı teklifi bekleyecek. Vagner için 2 milyon Euro’ya razı olması beklenen siyah-beyazlıların Adriano içinse 5-6 milyon Euro’luk bir teklif beklediği gelen bilgiler arasında. Brezilya’dan gelen bilgiler ise Flamengo’nun iki isim için 5 milyon Euro civarında bir rakam veya takas teklif edeceği yönünde.
(Fotospor)
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