Beşiktaş, Daniel Opare ile prensipte anlaşmasına karşın Basel’de forma giyen 27 yaşındaki Michael Lang'i gündemine aldı!
Stoper de oynayabilen Lang, skora yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Deneyimli oyuncu aynı zamanda Dünya Kupası’ndaki İsviçre Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta yeni bir isim gündeme geldi...
Gazete Habertürk'ün haberine göre önceliği sağ beke veren ve bu bölgede oynayan bazı isimlerle temasa geçen Siyah-Beyazlılar, Basel forması giyen Michael Lang’i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başlanırken şu anda herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi.
Menajerlerin önerdiği ve maliyeti düşük olması nedeniyle tercih edilen Lang konusunda önümüzdeki günlerde daha somut gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi.
44 MAÇTA 10 GOL!
Bir hafta önce serbest durumdaki Daniel Opare ile anlaşan, Lyon’dan Rafael Da Silva için girişimde bulunan Beşiktaşlı yöneticiler Basel ile yapılan temasların sonucuna göre kararını verecek.
İsviçre ekibiyle bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlanması halinde, Kartal’ın yeni sağ beki Lang olacak.
Daha önce St. Gallen ve Grasshoppers’da oynayan 1.85 boyundaki Lang, son 3 sezondur Basel forması giyiyor. İsviçreli oyuncu geçen sezon 44 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı.
Lang sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası’nda mücadele edecek İsviçre Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.
YÖNETİM TOPU OĞUZHAN'A ATTI!
Oğuzhan Özyakup’un bonservisinin yüzde 30’luk hakkı arsenal’de olması nedeniyle oyuncusu ile yaptığı yeni sözleşmeyi açıklayamayan Siyah-Beyazlılar, köşeye sıkışmış vaziyette.
Yıldız futbolcunan bir sonraki satışından Arsenal’e pay vermek istemeyen Beşiktaş’ta başkan ve yöneticiler konunun çözümü için Oğuzhan’ı görevlendirdi.
Başkan Orman’ın birkaç gün içinde bir görüşme yapacağı Ozzie’den, İngiliz yetkililer ile masaya oturmasını konuyu çözüme kavuşturmasını isteyeceği öğrenildi.
PEPE İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI
Beşiktaş’ın yıldızı Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.
A Bola gazetesi Al-İttihad’ın Siyah-Beyazlılar’a resmi teklif yaptığını iddia etti.
Suudi yetkililerin, Portekizli yıldız için çok ciddi olduğu, mutlaka transferini bitirmek istedikleri de haberin ayrıntıları içinde yer aldı.
Beşiktaş 2’nci Başkanı Ahmet Nur Çebi vasıtasıyla iletilen teklifin Dünya Kupası sonrası değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında.
LAWAL'DA SON SÖZ GÜNEŞ'İN
Önceki gün Beşiktaş forması ile poz veren Raheem Lawal ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Osmanlıspor ile olan sözleşmesi sona 1 Temmuz 2018’de sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için menajerlerin devreye girdiği ve teknik direktör Şenol Güneş’in raporunun beklendiği belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın oyuncu ile ilgili düşüncesine göre Lawal transferine yön verilecek.
DANIEL STURRIDGE ÇILGINLIĞI!
Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Liverpoollu, Daniel Sturridge’in sosyal medya hesabına taraftarlar binlerce yorum bıraktı.
‘Come to Beşiktaş’ akımını İngiliz oyuncu için de başlatan Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki forvetin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenip altına Beşiktaş’a gelmesi yönünde yorumlar yazdı.
KARA KARTAL'DAN 18'LİK FERDİ HAMLESİ!
Beşiktaş transfer çalışmaları doğrultusunda Hollanda’da forma giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.
18 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Beşiktaşlı eski oyuncu Baki Mercimek ile görüşen Siyah-Beyazlı yetkililerin bu yaz transferi bitirebileceği vurgulandı.
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