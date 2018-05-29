Beşiktaş'ta günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
29.05.2018 - 13:51 | Güncelleme:
Sezonu 4. sırada tamamlayarak taraftarına hüsran yaşatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için planlamaları doğrultusunda girişimlere başlayan Beşiktaş'ın gündemine Bernard, Davy Klaassen var! Kara Kara Kartal, transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı! İşte Beşiktaş'ta günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
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Juventus'la olan sözleşmesi biten 34 yaşındaki Stephan Lichtsteiner’e, Beşiktaş talip olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği sağ bek için ideal bir oyuncu profilindeki Lichtsteiner’in transferinin önünde fazla bir engel yoktu.
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HENÜZ KARAR VERMEDİ
Ancak Arsenal’in son dakikada devreye girmesi Beşiktaş’ın bu oyuncuyu transfer etmesini de güçleştiriyor. İngiliz basınına göre Wenger’den sonra Arsenal’in başına geçen Unai Emrey, bu konuda ısrarlı. Yıldız oyuncu tatil dönüşü kararını verecek. (Fanatik)
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10 NUMARA İNGİLTERE'DEN!
Takımın çok önemli bir parçası olan Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ta öncelik 10 numara transferi... Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı rapor sonrası harekete geçen ve oyun kurucu özellikli bir 10 numara aramaya başlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemine flaş bir ismin girdiği ortaya çıktı.
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Bir süredir PAOK formasını giyen Pelkas'la ilgilenen yönetim, yüksek maliyet engeline takılmış durumda... Beşiktaş bunun üzerine rotasını Everton formasını giyen Davy Klaassen'e çevirdi...
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Sezon başında tam 27 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Everton'a transfer edilen Hollandalı yıldız büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Klaassen sadece 7 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.
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Sezon başında tam 27 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Everton'a transfer edilen Hollandalı yıldız büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Klaassen sadece 7 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.
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Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Everton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İngiliz basını, Davy Klaassen'in Everton kulübünün yeni sezon planlarında yer almadığını belirtiyor. (Takvim)
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BERNARD'DAN AÇIKLAMA!
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan Bernard transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun ismi son dönemde basında sıkça yer alırken, Bernard'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
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Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine transfer arayışları devam ederken, yönetimin çalışmaları doğrultusunda gündemde olan ve görüşmelere başlandığı öne sürülen Bernard'dan açıklama geldi. Ukrayna basınındaki iddialara göre Bernard yakın çevresine konuştu ve resmen Beşiktaş'ı doğruladı.
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Futbol Arena'nın haberine göre 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ı biliyorum. 2013'te Shakhtar Donetsk'e geldiğim zamanda da Beşiktaş'ın adını duymuştum. Şu anda acele karar vermek istemiyorum. "
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"Ancak dediğim gibi Beşiktaş büyük bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde son 2 yılda adlarından da söz ettirdiler. Acele etmeyeceğim. Beşiktaş da benim için cazip bir seçenek." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
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Brezilyalı futbolcu Bernard kariyerine ülkesinde Democrata takımında başladı. Ardından Atletico MG'ye geçen Bernard, 2013 yılında yıldızını parlattı ve Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna devi, Bernard için o dönem 25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bernard, 5 yıldır Shakhtar Donetsk forması giyiyor.
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Brezilyalı futbolcu bu sezon ligde 18 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atan Bernard, bu sezonun genelinde çıktığı 29 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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FERNANDES'İN MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Lokomotiv Moskova'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun menajeri siyah beyazlılardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya da yanıt verdi.
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Fanatik'in haberine göre Manuel Fernandes'in menajeri Rus basınına yaptığı açıklamada, "Lokomotiv Moskova ile henüz yeni sözleşme imzalamadık. Fernandes burada mutlu ama eğer sözleşme yenilenmezse daha iyi gelen tekliflere bakacağız."
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"Fernandes'e birçok yerden talip var. Beşiktaş da bunlardan biri ama Beşiktaş kulübü de şu anda önceliğin Lokomotiv Moskova'da olduğunu biliyor. Eğer maddi veya diğer koşullara göre sözleşme yenilenmezse biz de ona göre yol haritası belirleyeceğiz." dedi.
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Beşiktaş yönetimi ise Talisca'nın ayrılmasından dolayı 10 numara pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürürken, Manuel Fernandes'ten gelen haber konusunda acele etmeme kararı aldı.
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Siyah beyazlı yöneticiler Portekizli futbolcunun talebini değerlendirecek. Ancak siyah beyazlı takımda yöneticilerin bir bölümü, Portekizli futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılış biçimini ve buradaki disiplinsiz tavırlarından dolayı emin olamadıkları için transfere karşı çıktı.
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Manuel Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta 7 gol atarken, 6 asist yaptı. Toplamda 41 maçta 14 gol atan yıldız futbolcu, 6 asistlik performans sergiledi.
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BEŞİKTAŞ SANTRFOR ÇIKARMASI YAPTI!
Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan beklediği performansı alamayan siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi santrfor arayışlarını hızlandırdı. Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmesinin ardından birinci sınıf forvet peşinde koşan Beşiktaş'ta aday bolluğu yaşanıyor.
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Nedeni ise siyah-beyazlı yöneticilerin hem önerilen hem de kendilerinin ilgilendikleri oyuncuların hem menajerleriyle görüşmesi, hem de kulüplerinden ayrı ayrı bilgi alması. Bu da bir isim üzerinde yoğunlaşmayı engelliyor.
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Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın dışında yöneticiler, Umut Güner, Ahmet Nur Çebi ve Ali Naibi'den her birisi 3'er 4'er oyuncu için görüşmeler yapınca ortaya isim bolluğu çıkıyor.
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Çebi, İngiliz oyuncunun Türk menajeri Hasan Anıl Eken'le son 1 hafta içinde 2 kez görüşme yaptı. Sturridge'le de WhatsApp'tan görüntülü görüşme fırsatı buldu. İmza atmadan önce İstanbul'u gelip gezmesini ve sayede korkularının gideceğini anlattı.
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Siyah-beyazlılarda, Demba Ba konusunda da hareketli günler yaşanıyor. Göztepe'de sezonun ikinci yarısında 450 bin euro'ya oynayan Demba Ba'nın Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşma istemesi Fikret Orman'ın canını sıktı.
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Kadroda yüzde 30-35 oranında daralmaya gideceklerini açıkladığı ortamda Orman'nın da Ahmet Nur Çebi'nin çizgisine geldiği bildirildi.
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Bu arada Çin kulüpleri, Demba Ba için ısrarcı olurken yıllık ücrette fiyat yükselterek Beşiktaş'ı zorda bırakıyor.
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BEŞİKTAŞ'TAN FELLAINI KARARI!
Uzun bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Marouane Fellaini'den kesin olarak vazgeçildi...
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Hem Belçikalı yıldızın menajerinin sürekli değişen istekleri hem de Milan'ın yaptığı yüksek teklif sonrası maliyetin artmasının bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Fellaini'nin kısa süre içinde Milan'a imza atması bekleniyor. (Fanatik)
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ROMA İLE TALISCA PROTOKOLÜ!
Beşiktaş, Roma ile Talisca için protokol imzalamaya çalışıyor. Yönetim oyuncuyu hiçbir şey kazanmadan göndermemek için alternatif çözümler arıyor.
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31 Mayıs'a kadar Brezilyalı oyuncunun bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan siyah-beyazlılar, daha sonra satış yapabilecek bir resmi bağlantı yapmaya çalışıyor.
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Talisca'ya peşin para vermek zorunda olmayan siyah-beyazlılar, buna rağmen 'Ya alırız da elimizde kalırsa maliyeti nasıl karşılarız' endişesi taşıyor.
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BENFICA PİYASAYI KIZIŞTIRIYOR
Akşam'ın haberine göre; Satış garantili bir protokol için arayışta olan Beşiktaş'ın son olarak İtalyan ekibi Roma ile masaya oturduğu ve Gerson'la takas konusunda görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
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Beşiktaş, Anderson Talisca'yı çok isteyen İtalyan ekibine, "Benfica, Talisca için 35 milyon euro istiyor. Biz Talisca'yı 21 milyon Euro'ya alalım ve aynı fiyattan size verelim. Siz de karşılığında Gerson'u bize verin. Bu şekilde iki kulübün de memnun kalacağı bir protokol imzalayalım" önerisinde bulundu.
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Kartal bunun üzerine beklemeye geçti. Beşiktaş'ın istediği Gerson'un bonservis bedeli ise 10 milyon Euro civarında.
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Daha önce Brezilya U20 Milli Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon Roma'da çok şans bulamadı. 24 karşılaşmada oynayan Gerson, 2 gol atmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç oynadı.
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Asıl mevkisi sağ kanat olan Gerson, ortada hücuma dönük görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu özellikle hızı ve kıvrak çalımlarıyla dikkat çekiyor.
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Gerson'un Roma ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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NEGREDO HÜSRANI!
Yüksek maaşı kadar verimsizliği nedeniyle Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Alvaro Negredo için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. 4 milyon 200 bin Euro'luk yıllık kazancı nedeniyle Avrupa'dan birçok kulübün yanaşmadığı Negredo'ya sadece 1 teklifin geldiği ve onun da 1 milyon 500 bin Euro civarında olduğu belirtildi. İspanyol futbolcunun da, "Beşiktaş'ta mutluyum, neden ayrılayım?" dediği öğrenildi. (Sabah)
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MARCELO, İTALYAN DEVİNİN RADARINDA!
Beşiktaş'ın geçen sezon başında Lyon'a saatığı Marcelo flaş bir transfere daha imza atabilir. Fransız basınında yer alan haberlere göre Milan, Marcelo'nun transferi için harekete geçti.
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Önemli bir bonservis ücretinin gözden çıkarıldığı ve Brezilyalı oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme önerileceği kaydedildi.
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Marcelo ise şimdilik transfere sıcak bakmıyor. Lyon'la ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan deneyimli oyuncu Milan'a transferi durumunda Avrupa Ligi'nde boy göstermek zorunda kalacak.
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Bu sezon 49 maçta forma giyen Marcelo 5 gol kaydetti. (Ajansspor)
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VAGNER LOVE'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesi Brezilya'ya döneceği öne sürülen Vagner Love, adının anıldığı Flamengo'dan teklif almadığını açıkladı.
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Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce Beşiktaş'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı.
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Geçen sezon Alanyaspor'da gol kralı unvanını alan Vagner Love devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi. (beIN SPORTS)
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