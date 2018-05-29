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"Fernandes'e birçok yerden talip var. Beşiktaş da bunlardan biri ama Beşiktaş kulübü de şu anda önceliğin Lokomotiv Moskova'da olduğunu biliyor. Eğer maddi veya diğer koşullara göre sözleşme yenilenmezse biz de ona göre yol haritası belirleyeceğiz." dedi.