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Beşiktaş'ta günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)

29.05.2018 - 13:51 | Güncelleme:

Sezonu 4. sırada tamamlayarak taraftarına hüsran yaşatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için planlamaları doğrultusunda girişimlere başlayan Beşiktaş'ın gündemine Bernard, Davy Klaassen var! Kara Kara Kartal, transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı! İşte Beşiktaş'ta günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)

  • 1 Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
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    Juventus'la olan sözleşmesi biten 34 yaşındaki Stephan Lichtsteiner’e, Beşiktaş talip olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği sağ bek için ideal bir oyuncu profilindeki Lichtsteiner’in transferinin önünde fazla bir engel yoktu. 

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  • 2 Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
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    HENÜZ KARAR VERMEDİ

    Ancak Arsenal’in son dakikada devreye girmesi Beşiktaş’ın bu oyuncuyu transfer etmesini de güçleştiriyor. İngiliz basınına göre Wenger’den sonra Arsenal’in başına geçen Unai Emrey, bu konuda ısrarlı. Yıldız oyuncu tatil dönüşü kararını verecek. (Fanatik)

     

  • 3 Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
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    10 NUMARA İNGİLTERE'DEN!

    Takımın çok önemli bir parçası olan Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ta öncelik 10 numara transferi... Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı rapor sonrası harekete geçen ve oyun kurucu özellikli bir 10 numara aramaya başlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemine flaş bir ismin girdiği ortaya çıktı.

  • 4 Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
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    Bir süredir PAOK formasını giyen Pelkas'la ilgilenen yönetim, yüksek maliyet engeline takılmış durumda... Beşiktaş bunun üzerine rotasını Everton formasını giyen Davy Klaassen'e çevirdi...

     

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  • 5 Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Günün transfer haberleri (29 Mayıs 2018)
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    Sezon başında tam 27 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Everton'a transfer edilen Hollandalı yıldız büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Klaassen sadece 7 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.

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