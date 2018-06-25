Yeni sezon hazırlıklarına gelecek hafta başlayacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş kafasındaki sistemi ve kadroyu oturtmaya başlarken, takımdaki kalacak ve gidecek oyuncular ile ilgili de yönetime raporlarını sunuyor.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre son olarak Almanya’nın Wolfsburg ve Stuttgart kulüplerinden 7,5 milyon Euro’yu bulan teklifler alan Tolgay Arslan’ın gönderilmesine sıcak bakmayan tecrübeli teknik adam, başkan Fikret Orman ile bu konu hakkında bir görüşme yaptı.
Tolgay’ın gelecek sezon takımın en önemli parçalarından biri olacağını belirten Güneş, “Orta sahada Medel ve Tolgay’ı birlikte oynatmayı düşünüyorum. Ondan en iyi şekilde faydalanacağım. Çok mecbur kalırsanız, Oğuzhan Özyakup’u satın. Tolgay’ın takımda kalmasını istiyorum” dedi.
"QUARESMA DA SATILABİLİR"
Başkan Orman’ın ise kulüpteki mali durumu hatırlattığı ve çok çok iyi bir teklif gelmesi halinde Tolgay’ın satılabileceğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan Şenol Güneş’in, Orman’a ayrıca Ricardo Quaresma’nın da gönderilebileceğini belirtip, “Kanatlarda hiçbir problem yaşamayız. Quaresma iyi bir teklif gelirse satılabilir."
"Ona itirazım olmaz. elimde Babel, Gökhan Töre, Orkan ve Lens var. Bu 4 isim bana yeter. Bir de iyi bir sağ bek almamız gerekiyor” dediği kaydedildi.
Bu görüşmenin doğrultusunda Orman ve kurmayları transfere yön verecek.
MUSTAFA PEKTEMEK'İN AKLINDA GİTMEK YOK!
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve adı Süper lig takımları ile anılan Mustafa Pektemek, Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmüyor.
Şu anda 1 milyon 700 bin Euro kazanan Pektemek, bu parayı başka bir kulübün kendisine vermeyeceğini düşündüğü için bu sezonu da Siyah-Beyazlı takımda geçirmek istiyor.
VAGNER LOVE'A TALİP ÇIKMADI!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanya’da transfer edilen ancak yüksek kazancına karşın kötü performansı ile eleştirilen Vagner Love’a ciddi tekliflerin gelmemesi yönetimi kara kara düşündürüyor.
En kötü ihtimalle Brezilyalı oyuncunun yıllık 2 milyon Euro’yu aşan maliyetinden kurtulmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların gelecek her türlü teklifi görüşmeye hazır oldukları öğrenildi.
Yöneticiler, teklif gelmemesi halinde Love ile görüşüp karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor.
ATIBA: KALMAK İSTİYORUM AMA...
Atiba Hutchinson’un Beşiktaş’taki geleceği henüz netlik kazanmazken Kanadalı yıldız, Siyah-Beyazlı yöneticilerden son düşüncelerini öğrenmek istedi.
Siyah-Beyazlı takımda kalmayacaksa diğer teklifleri değerlendirmeye alacağını belirten Kanadalı oyuncu, “Ben Beşiktaş’ı seviyorum ve tercihim kalmaktan yana.
Ancak bu iş olmayacaksa da diğer teklifleri değerlendirmek istiyorum. Geç kalmamak adına sizden bir yanıt bekliyorum” diyerek tavrını ortaya koydu.
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