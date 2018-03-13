Yenileme, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Beşiktaş ilçesinin bazı bölgelerine 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan itibaren 30 saat süreyle su verilmeyecek.

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Beşiktaş ilçesinde de Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım Mahalleleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotlarında su kesintisi uygulanacak.

BEŞİKTAŞ'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş ilçesinde 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar sular verilmeyecek. Belirtilen saatlerde çalışmalar biterse saat 16.00'dan sonra sular geri gelecek.

Beşiktaş Şube Müdürlüğü

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