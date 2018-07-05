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'Kendine takım bul' denilen ve kampa bile götürmeyen Negredo dışında, iyi bir teklif gelmesi durumunda Vagner Love ile de yollar ayrılacak. Bu durumda iki santrforunu birden kaybedecek olan siyah-beyazlılar da, yurt dışında ve yurt içinde birçok isimle temasa geçerek pazarlıklara başladı.