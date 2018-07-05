Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta, en çok santrfor mevkiinde kararsızlık yaşanıyor.
'Kendine takım bul' denilen ve kampa bile götürmeyen Negredo dışında, iyi bir teklif gelmesi durumunda Vagner Love ile de yollar ayrılacak. Bu durumda iki santrforunu birden kaybedecek olan siyah-beyazlılar da, yurt dışında ve yurt içinde birçok isimle temasa geçerek pazarlıklara başladı.
İlk olarak eski oyuncuları Aboubakar'ı yeniden kiralamak için Porto'ya 3 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibinden net bir yanıt alamadığı için görüşmeleri askıya aldı.
DOMAGOJ VİDA - STURRİDGE TAKASI
Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın hemen ardından bu doğrultuda listesine İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de eklemişti.
Geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Liverpool'lu futbolcu için menajerler aracılığıyla ilk teması kuran ve 15 milyon euro'luk geri dönüş alan Kara Kartal'a, Ada'dan sevindirici haber geldi.
Yüksek bonservis talebi sonrasında tecrübeli futbolcu konusunda geri adım atan Beşiktaş'a indirim müjdesi iletildiği ortaya çıktı.
Ayrıca siyah-beyazlıların, Domagoj Vida'ya talip olduğu iddia edilen Liverpool'a "Sturridge + 10 milyon euro"luk bir talepte bulunması bekleniyor.
2.03'LÜK KULE'NİN İSTATİSTİĞİ ZAYIF
Son günlerde listeye dahil edilen isimlerden biri de Lacina Traore oldu. Monaco ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 2.03 boyundaki Fildişi sahilli oyuncu, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.
Şenol Güneş, Traore için detaylı bir rapor hazırlanarak kendisine sunulmasını isterken, 28 yaşındaki forvetin geçen sezon 18 maçta gol atamaması Güneş'in bu transfere soğuk bakmasına neden oldu.
Menajer son olarak yönetime Jose Salomon Rondon'u önerdi. Beşiktaş yönetiminin, West Bromwich ile bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız isme sıcak baktığı ifade edilirken; 28 yaşındaki golcü son 3 sezonda 120 maçta 28 gol attı, 8 asist yaptı.
İSPANYA'YA DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNERSİN
Şenol Güneş'in bir diğer beklentisi ise Enes Ünal'a imza attırmak. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'da beraber çalıştığı Enes'le bir görüşme yaparak durumunu sordu.
Enes'in "Hocam, büyük paralara 3 yeni forvet alındı ama ben kendime güveniyorum. Kampta formayı alacağımı düşünüyorum" dedi.
Güneş genç oyuncuya şans dilerken, "Eğer ayrılma durumun olursa kapım sana açık. Burada 1-2 sezon seninle yeniden çalışıp, eskisinden daha güçlü Avrupa'ya gitmeni sağlayabiliriz" mesajı verdi.
Bu arada Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Umut Nayir için Şenol Güneş, "Bonservissiz gelecekse olur" yorumunu yaptı.
SON ADAY CAİCEDO
Ekvador'un Diario La Grada gazetesi, geçtiğimiz sezonun başında 2.5 milyon euro'ya Lazio'ya giden Felipe Caicedo'yu isteyen takımlar arasına Beşiktaş'ı da ekledi.
29 yaşındaki golcüyü isteyen diğer takımların ise Lokomotiv Moskova, Betis Sevilla ve Villarreal olduğu yönünde haber yapıldı. Ekvadorlu forvet geçen sezon 33 resmi maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.
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