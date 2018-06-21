Beşiktaş'ta Aboubakar, Quaresma ve Rafael'de son durum

Beşiktaş için son dakika transfer iddiası... Yayıncı kuruluş BeIN Sports, Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Quaresma ve Rafael konusunda da gelişmeler var