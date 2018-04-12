Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasının ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı kafile, saat 17.00'de özel uçakla İzmir'e, oradan da kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.