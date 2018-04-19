Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in "Atiba takım için çok önemli bir oyuncu. Mutlaka gelecek sezon da kadromuzda kalsın" demesinden sonra Kanadalı oyuncunun menajeri ile bir ön görüşme gerçekleşti.

SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK OLACAK

Türkiye'nin haberine göre, 5 senedir siyah-beyazlı formayı giyen Atiba'nın takımda kalmak için ikna edildiği ve sözleşmesinin de 1+1 yıllık olacağı öğrenildi. +1 opsiyonu kulübün kullanacağı belirtilirken, Atiba'nın 2020'ye kadar Beşiktaş'ta kalması sağlandı. Atiba ile önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak ve sözleşme detayları netleşecek.

40 MAÇIN ALTINA DÜŞMEDİ

Atiba, 2012-2013 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta çok başarılı günler geçirdi. Son iki şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, son 3 sezonda sırasıyla 43, 43 ve 41 maç oynadı. Bu sezon da şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Atiba, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu toplamda 194 maç oynadı.