İstanbul'da Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

APARTMANDAKİ DOKTOR YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

DHA'nın haberine göre, silah sesleri duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Çağrı Göktaş ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“VURULDUM, VURULDUM” DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. ‘Vuruldum vuruldum ’ diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş” dedi.

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