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Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; yeni sezonda Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok gelirden mahrum kalacak olan ve bu nedenle kemer sıkma politikası uygulanacak olan Beşiktaş’ta düğmeye basıldı.