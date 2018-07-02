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Adı birçok kulüp ile anılan son olarak Flamengo’nun radarına giren Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrecht’in bir süredir Siyah-Beyazlılar ile görüşme halinde olduğu ve şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.