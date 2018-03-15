Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda, Bayern Münih maçında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer futbolcuların antrenmanda top kontrolü, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun idmanı yaptığı kaydedildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışmayla sürdürecek.